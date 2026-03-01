ময়মনসিংহে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে বৃদ্ধ আটক

ময়মনসিংহে ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে কাজল চক্রবর্তী (৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে নগরের নাটকঘর লেন এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদে গতকাল রাতে এলাকায় বিক্ষোভ হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ১০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে কাজল চক্রবর্তী শিশুটিকে ফুসলিয়ে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। বাড়িতে সে সময় কেউ না থাকার সুযোগে তিনি শিশুটিকে ভয়ভীতি দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার পর শিশুটি কান্নাকাটি করে বাড়ি ফিরলে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি জানতে পারেন। তবে অভিযুক্ত কাজল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ঘটনাটি অস্বীকার করে উল্টো শিশুটির পরিবারকে ভয়ভীতি ও হুমকি দেন। ঘটনার পর থেকে শিশুটি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং অসুস্থবোধ করতে থাকে। গতকাল সকালে শিশুটির অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসক প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে ধর্ষণের আলামত পাওয়ার কথা জানান। বর্তমানে শিশুটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাজমুস সাকিব বলেন, ‘অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত কাজল চক্রবর্তীকে আটক করা হয়েছে। ভিকটিমের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।’