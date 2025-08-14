হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ধানখেতে পোশাকশ্রমিকের হাত ভাঙা লাশ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ত্রিশালে এক পোশাকশ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মরদেহ কালীর বাজার রেললাইনের পাশ থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

নিহত রতন চন্দ্র সাহা (২৬) উপজেলার নলছিড়ি গ্রামের মতিলাল চন্দ্র সাহার ছেলে। তিনি গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন।

ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহাম্মদ বলেন, স্থানীয়দের খবর পেয়ে সকালে কালীর বাজার রেলক্রসিং সংলগ্ন ধানখেত থেকে রতন চন্দ্র সাহার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ট্রেন থেকে পড়লে মানুষ যেমন আঘাত পায়, ঠিক তেমনি তাঁর একটি হাত ভাঙা এবং কপালের চামড়া উঠে গেছে।

তাঁর পকেটে থাকা আইডি দেখে জানা গেছে, তিনি গাজীপুরের একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন।

পরিবারের বরাত দিয়ে ওসি আরও বলেন, পরিবারের সঙ্গে গতকাল রতন চন্দ্র সাহার কথা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন ২০ আগস্ট বাড়িতে যাবেন।

লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এটি হত্যা না অন্য কিছু, তদন্তের পর বিস্তারিত বলা যাবে।

