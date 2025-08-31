৪ ঘণ্টা পর রেল অবরোধ তুলে নিলেন বাকৃবি শিক্ষার্থীরা

ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসকের আশ্বাসে রেল অবরোধ তুলে নিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নিলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এর আগে তিন দফা দাবিতে বেলা ১১টার দিকে জব্বারের মোড় রেলপথ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় জব্বারের মোড়ে ঢাকাগামী হাওর এক্সপ্রেস ট্রেন ও মোহনগঞ্জগামী কমিউটার ট্রেন আটকে রেখে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
বেলা সাড়ে ৩টার দিকে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নিলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর মধ্যে বেলা ১টার দিকে হাওর এক্সপ্রেস ট্রেনটি এক ঘণ্টা আটকে রেখে ছেড়ে দেন শিক্ষার্থীরা।
অবরোধে ট্রেনে থাকা যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হন। পরে জেলা প্রশাসক মো. মফিদুল আলম, জেলা পুলিশ সুপার কাজী আখতার উল আলম ঘটনাস্থলে এসে কৃষি উপদেষ্টার সঙ্গে আগামী মঙ্গলবার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করায় অবরোধ তুলে নেন তাঁরা।
মোহনগঞ্জগামী কমিউটার ট্রেনের যাত্রী হোসনে আরা বলেন, আন্দোলন মানেই রাস্তা ও রেলপথ অবরোধ—এটা কেমন। পুরো ট্রেনের যাত্রীরা তিন ঘণ্টা ট্রেনের মধ্যে ভোগান্তিতে ছিলেন। অনেক যাত্রী অসুস্থ, তাঁরা আরও বেশি সমস্যায় পড়েন। এমন কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
কৃষি অনুষদের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ফাহাদ এনাম বলেন, ‘কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দশম গ্রেডের পদগুলো শুধু কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এসব দাবিতে গত ছয় মাস ধরে আন্দোলন করছি। প্রশাসন না মানায় রেলপথ অবরোধ করেছি।
‘এতে ভোগান্তির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। জেলা প্রশাসক মহোদয় এসে কৃষি উপদেষ্টার সঙ্গে আগামী মঙ্গলবার আমাদের প্রতিনিধি দলের বৈঠকের ব্যবস্থা করায় অবরোধ তুলে নিয়েছি। তবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।’
এ বিষয়ে ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার কাজী আখতার উল আলম বলেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন আটকে ভোগান্তি সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীরা চার ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নিলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
জেলা প্রশাসক মো. মফিদুল আলম বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো যৌক্তিক। কিন্তু রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলনের কারণে ভোগান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। পরে সেখানে গিয়ে কৃষি উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলে বৈঠকের সিদ্ধান্ত হওয়ায় তাঁরা আন্দোলন তুলে নিয়েছেন।