ময়মনসিংহে লরির চাপায় টমটমচালক নিহত

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে লরির চাপায় সাকিব মিয়া (২২) নামের এক টমটমচালক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ভালুকা-গফরগাঁও সড়কের শিবগঞ্জ বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাকিব কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলার দক্ষিণ ডলিহর এলাকার এনামুল হকের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, টমটমচালক সাকিব মিয়া ভালুকা-গফরগাঁও সড়কের এক পাশে নিজস্ব পরিবহন থেকে গাছের গুঁড়ি নামাচ্ছিলেন। এ সময় ভালুকা অভিমুখী বেপরোয়া গতির একটি লরি সাকিব মিয়াকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ সময় স্থানীয় লোকজন লরিটির গতিরোধ করে চালকের সহকারীকে আটক করতে পারলেও চালক পালিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। লরিসহ হেলপার রনি মিয়াকে আটক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

