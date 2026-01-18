হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

পৌর ছাত্রদলের কমিটি বাতিলের দাবিতে জামালপুরে রেলপথ অবরোধ

জামালপুর প্রতিনিধি 

আজ সকাল ১১টার দিকে রেললাইনে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও রেলপথ অবরোধ করেন ছাত্রদলের একাংশের নেতাকর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরে পৌর ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটি বাতিলের দাবিতে রেললাইনে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও রেলপথ অবরোধ করেছেন ছাত্রদলের একাংশের নেতা-কর্মীরা। এতে প্রায় ৪০ মিনিট ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে জামালপুর পৌর ফিশারিজ এলাকায় জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ রুটের রেললাইনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা হাতে লাল নিশান নিয়ে রেললাইনে বসে পড়েন। ফলে জামালপুর স্টেশনে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা দেওয়ানগঞ্জগামী তিস্তা আন্তনগর ট্রেনটি আটকা পড়ে।

খবর পেয়ে জামালপুর সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রায় ৪০ মিনিট পর ট্রেনটি দেওয়ানগঞ্জের উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ত্যাগী ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বাদ দিয়ে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে পৌর ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৪ ডিসেম্বর জামালপুর পৌর ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। এর পর থেকেই পদবঞ্চিত নেতা-কর্মীরা মশাল মিছিল, সমাবেশ ও সড়ক অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছেন।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নবগঠিত কমিটি বাতিল না করা হলে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

জামালপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হাদিউর রহমান রাব্বী বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে ছাত্রদলের যেসব নেতা-কর্মী ফ্যাসিস্ট হাসিনার বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে গিয়ে জেল-জুলুম, নির্যাতন ও মামলার শিকার হয়েছেন, তাঁদের মূল্যায়ন করা হয়নি। বরং নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের দিয়ে কমিটি দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে এ আন্দোলন চলছে। দাবি আদায় না হলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।

জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, পৌর ছাত্রদলের কমিটি বাতিলের দাবিতে ছাত্রদলের একাংশের নেতা-কর্মীরা রেললাইনে আগুন জ্বালিয়ে রেলপথ অবরোধ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

