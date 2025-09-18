হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

এবার বাকৃবির গবেষণা খামারের ১৪টি ভেড়া উধাও

ময়মনসিংহ ও বাকৃবি প্রতিনিধি   

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) গবেষণা প্রকল্পের খামার থেকে দরপার ও গাড়ল জাতের ১৪টি ভেড়া চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার রাতে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের গেটের পাশের খামারে এই ঘটনা ঘটে। তবে ঠিক কোন সময়ে চুরি হয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বাকৃবির ভারপ্রাপ্ত প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, বুধবার বিকেল ৫টার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই কর্মী খামার ত্যাগ করায় রাতে খামারটি সম্পূর্ণ ফাঁকা ছিল। পরদিন সকালে নিরাপত্তাকর্মীরা এসে দেখতে পান খামারের দরজার তালা ভাঙা এবং ভেড়াগুলো নেই। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে এবং শিগগির থানায় সাধারণ ডায়েরি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বাকৃবির সার্জারি ও অবস্টেট্রিকস বিভাগের অধ্যাপক ড. ফরিদা ইয়াসমিন বারি ভেড়ার ওপর গবেষণার জন্য বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস (বিএএস) গোল্ড মেডেল অর্জন করেছিলেন। মাল্টিপল ওভুলেশন অ্যান্ড এমব্রায়ো ট্রান্সফার বিষয়ে তাঁর এই গবেষণাকর্ম বিশেষভাবে স্বীকৃতি পায়।

২০১১ সাল থেকে ড. ফরিদা ইয়াসমিন ভেড়ার ভ্রূণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর নিয়ে গবেষণা চালিয়ে আসছেন। দেশে প্রথমবারের মতো তিনি ভ্রূণ স্থানান্তরের মাধ্যমে ভেড়ার বাচ্চা উৎপাদন করেন। সুপার ওভুলেশনের মাধ্যমে বছরে ২৫-৩০টি উন্নত প্রজাতির কাঙ্ক্ষিত ভ্রূণ উৎপাদনে সক্ষম হন তিনি। এসব গবেষণা আমিষের চাহিদা পূরণ এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

এ বিষয়ে অধ্যাপক ড. ফরিদা ইয়াসমিন বারি আজকের পত্রিকাকে বলেন, দরপার ও গাড়ল জাতের এই ভেড়াগুলো চর ও হাওর এলাকায় সুপরিচিত।

বর্তমানে তিনটি প্রজনন প্রকল্প এবং দুটি গবেষণা প্রকল্প চলমান ছিল। প্রতিটি ভেড়ার ওজন প্রায় ৩০-৪০ কেজি। ১৪টি ভেড়া চুরি হয়েছে; এখন মাত্র ২-৩টি অবশিষ্ট আছে। এই ক্ষতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বড় ধাক্কা। এর আগে রেল দুর্ঘটনায় ২০টি ভেড়া মারা গিয়েছিল।

ফরিদা ইয়াসমিন আরও বলেন, ‘বহু পরিশ্রমে আমি এই নিউক্লিয়ার স্লট গড়ে তুলেছি, যার জন্য গোল্ড মেডেল অর্জন করেছিলাম। ২০১১ সাল থেকে গবেষণা চলমান থাকায় এসব ভেড়া থেকে সিমেন কালেকশন করে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পেতেন। চুরির পর শুধু আমার ব্যক্তিগত গবেষণা নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের গবেষণার মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কাউন্সিলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে আমরা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করি এবং দায়ীদের শনাক্ত করি। বর্তমানে ঘটনার স্থান ও আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা চলছে।’

উল্লেখ্য, গত ১ আগস্ট ক্যাম্পাসে রেললাইনের পাশে ঘাস খাওয়ার সময় একই গবেষণা প্রকল্পের ২২টি উন্নত জাতের ভেড়া ট্রেনে কাটা পড়ে। ওই জাতের প্রতিটি ভেড়ার বাজারমূল্য ছিল ৩০ থেকে ৬০ হাজার টাকা।

