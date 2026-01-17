ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে, রোগী ও স্বজনদের স্বস্তি

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লাগা আগুন আধা ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেলে নতুন ভবনের ষষ্ঠ তলায় আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট আধা ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফায়ার সার্ভিসের ময়মনসিংহের সিনিয়র স্টেশন অফিসার সানোয়ার হোসেন।
এর আগে আগুন লাগায় রোগী ও স্বজনেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। স্বজনেরা তাঁদের রোগীদের বাইরে বের করে আনার চেষ্টা করেন। রোগীদের সরিয়ে নিতে কাজ করেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরাও। তাৎক্ষণিক কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে রোগীর স্বজনদের উদ্বিগ্ন অবস্থায় ভবনের বাইরে অবস্থান নিতে দেখা যায়। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় তাঁরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।
ময়মনসিংহের সিনিয়র স্টেশন অফিসার সানোয়ার হোসেন বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। রোগীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়।
ফায়ার সার্ভিসের ওই কর্মকর্তা জানান, বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে দ্রুত তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করেন। আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। আগুন লাগার কারণ তাৎক্ষণিক জানা যায়নি। কারণ জানতে ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।