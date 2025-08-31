হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

নেত্রকোনায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা, নিহত ২

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নিহত নূর মোহাম্মদ। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনা সদরে পূর্ববিরোধের জেরে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি হামলায় উভয় পক্ষের দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের নেত্রকোনা সদর ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সদর উপজেলার মৌগাতি ইউনিয়নের জামাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সদর উপজেলার জামাটি গ্রামের দুজাহান মেম্বার (৪৫) ও নূর মোহাম্মদ (২৮)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জামাটি গ্রামের দুজাহান মেম্বার ও রফিক মিয়ার মধ্যে জমিজমা নিয়ে বিরোধ ছিল। শনিবার রাতে জেলা বিএনপির সম্মেলন শেষে বাড়ি ফেরার সময় দুজাহান মেম্বারের ওপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় রফিকের লোকজন। ধারালো অস্ত্রের কোপে ঘটনাস্থলেই নিহত হন দুজাহান মেম্বার।

খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ দুজাহানের লোকেরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রফিকের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলায় রফিক, তাঁর ভাই মোফাজ্জল, মোফাজ্জলের ছেলে নূর মোহাম্মদ ও স্ত্রী মনোয়ারাসহ চারজন গুরুতর আহত হন। পরে তাঁদের সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে নূর মোহাম্মদকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আর রফিক ও মনোয়ারাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে রফিকের অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানা গেছে।

নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী শাহনেওয়াজ আজ শনিবার বেলা ১১ টা ৪০ মিনিটে এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, নিহত দুজনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। আহতরা নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন নারীকে থানায় আনা হয়েছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

