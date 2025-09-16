হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে শতাব্দী প্রাচীন পানির কল, ইতিহাস ধরে রাখতে সংরক্ষণের দাবি

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

নগরীর ট্রাংকপট্টিতে প্রাচীন পানির কলটি রয়েছে। কলটির সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছে ময়মনসিংহ অঞ্চলের পুরাকীর্তি সুরক্ষা কমিটি। ছবি: আজকের পত্রিকা

১৮৯২ সালে মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য্য ভারতের হুগলি থেকে ময়মনসিংহে বিশুদ্ধ পানির কল নিয়ে আসেন। তখনই প্রথম ইংল্যান্ডের তৈরি কল দিয়ে ময়মনসিংহে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হয়। স্থাপন করা হয় বিশুদ্ধ পানির কল। সংরক্ষণের অভাবে প্রাচীন এই কলগুলো বেহাত হয়ে গেছে। বর্তমানে টিকে থাকা একটি কল সংরক্ষণে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন বরাবর স্বারকলিপি দিয়েছে ময়মনসিংহ অঞ্চলের পুরাকীর্তি সুরক্ষা কমিটি।

আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি পেশ করে পুরাকীর্তি সুরক্ষা কমিটি।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, ১৮৯২ সালে ইংল্যান্ডে তৈরি পানির কলে প্রথম ময়মনসিংহ নগরীতে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হয়। তৎকালীন ভারতের হুগলিতে পানির কল স্থাপিত হলে মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য্য এই প্রযুক্তি ময়মনসিংহে নিয়ে আসেন। বিশুদ্ধ পানির জন্য নগরীর বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়। কালের আবর্তে সংরক্ষণের অভাবে প্রাচীন পানির কলগুলো বেহাত বা বিলীন হয়ে গেছে। কলগুলোর ওপরের অংশে ধাতবের (পিতল) তৈরি দৃষ্টিনন্দন সিংহের মাথা ছিল। বর্তমানে একমাত্র পানির কল রয়েছে ময়মনসিংহ নগরীর ট্রাংকপট্টিতে, তবে সেটিও ওপরের অংশ চুরি হয়ে গেছে। কলটি সংরক্ষণ করা না হলে এটাও একসময় বেহাত হয়ে যাবে। নগরীতে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাকরণের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এ জন্য ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন কর্তৃক পুরাকীর্তি নিদর্শন হিসেবে এই প্রাচীন পানির কলটি সংরক্ষণ করা একান্ত জরুরি বলে মনে করছে পুরাকীর্তি সুরক্ষা কমিটি।

সংগঠনের নেতারা বলেন, পুরাকীর্তি জাতির ক্রমবিকাশের চাক্ষুষ ইতিহাস। যার মাধ্যমে প্রজন্ম জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস সমন্ধে জ্ঞান লাভ করে। বাংলাদেশের রয়েছে পুরাকীর্তির ভান্ডার। যার একটি উল্লেখযোগ্য ভান্ডার আছে ময়মনসিংহ অঞ্চলে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে এসব অতি মূল্যবান পুরাকীর্তির অবস্থা জীর্ণশীর্ণ। যথাযথ দেখভাল না থাকায় পুরাকীর্তিসমূহ বেহাত বা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে দিন দিন পুরাকীর্তির ভান্ডার কমে যাবে। সংগঠনের নেতারা ময়মনসিংহ নগরীর ট্রাংকপট্টিতে বিদ্যমান শতাব্দী প্রাচীন পানির কলটি পুরাকীর্তি নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষণ করার জোর দাবি জানান।

পুরাকীর্তি সদস্যসচিব ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘যথাযথ দেখভাল না থাকায় পুরাকীর্তিসমূহ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে নগরীর ট্রাংকপট্টিতে বিদ্যমান শতাব্দী প্রাচীন পানির কলটির একটি অংশ চুরি হয়ে গেছে। আগের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে ধরে রাখতে কলটি সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছি প্রশাসকের কাছে।’ স্মারকলিপি দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ অঞ্চলের পুরাকীর্তি সুরক্ষা কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য প্রকোশলী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, সদস্যসচিব ইমতিয়াজ আহমেদ, কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ মাসুদ চিশতি, সাংবাদিক শাফিয়েল আলম সুমন, সাংবাদিক মো. বোরহান উদ্দিন আল মাছুম, আসিফ সাইফুল্লাহ সাকি প্রমুখ।

ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার মো. মোখতার আহমেদ বলেন, ‘একটি স্মারকলিপি পেয়েছি। কলটি সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

