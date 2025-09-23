হোম > সারা দেশ > মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে হত্যা মামলায় ৭ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় একটি হত্যা মামলায় সাত আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে হত্যার পর লাশ গুম করার অপরাধে অপর একটি ধারায় প্রত্যেককে দোষী সাব্যস্ত করে সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বেলা ৩টার দিকে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক খালেদা ইয়াসমিন ঊর্মি এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি আলেয়া বেগম ওরফে আলো বেগম আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। অপর ছয় আসামি পলাতক থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানার নির্দেশ দেন আদালত। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ওই আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. নজরুল ইসলাম।

সাজাপ্রাপ্ত আসামি আলেয়া বেগম (৩৫) সদর উপজেলার চর বেশনাল গ্রামের ওয়ালিদ ব্যাপারীর স্ত্রী। অপর পলাতক আসামিরা হলেন একই গ্রামের মোসলেম আকনের ছেলে আতু ওরফে হাতু (৪৫), টঙ্গিবাড়ী উপজেলার পুরা গ্রামের জৈনদ্দিন ঢালীর ছেলে মোহাম্মদ হোসেন (২৯), চর বেশনাল গ্রামের সবদু খন্দকারের ছেলে আলামিন খন্দকার (৩৩), জুলহাস আকনের ছেলে শহর আলী (২২), তোতা আকনের ছেলে শহিদ আখন (৩৫) ও খোরশেদ দেওয়ানের ছেলে চাঁন মিয়া দেওয়ান (২০)।

মামলা ও আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১১ সালের ১ ডিসেম্বর সদর উপজেলার আকালমেঘ পলাশপুর গ্রামের আমজাদ ব্যাপারীর ছেলে ওয়ালিদ ব্যাপারী (৩৮) শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার উদ্দেশে বিকেল ৫টার দিকে বাড়ি থেকে বের হন। তাঁকে খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া যায়নি। পরে ৬ ডিসেম্বর বেলা ২টার দিকে এলাকার লোকজনের কাছে জানতে পারে উপজেলার দক্ষিণ চর বেশনাল চকের মাঝখানে কচুরিপানা ভেতর একটি ডোবানালার পাশে শরীরের বিভিন্ন অংশের পচাগলা লাশ পড়ে আছে। এই সংবাদ পেয়ে ওয়ালিদ ব্যাপারীর মা, বাবা ও বোনেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ শনাক্ত করেন। পরে পুলিশ এসে মৃত ওয়ালিদের লাশ মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে সুরতহাল ও ময়নাতদন্ত করে।

এ ঘটনায় ওয়ালিদ ব্যাপারীর মা হাফেজা খাতুন (৬৫) বাদী হয়ে ওই দিন রাতে মুন্সিগঞ্জ সদর থানায় ছেলের হত্যার বিচার চেয়ে মামলা করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বিশেষ অভিযান চালিয়ে আসামি মোহাম্মদ হোসেনকে আটক করলে আসামি আদালতে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি দেন। তাঁর তথ্যমতে, অপর আসামিদের পুলিশ আটক করে আদালতে প্রেরণ করে। এ ঘটনায় আদালত ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আসামিদের দোষী সাব্যস্ত করে ওই রায় ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘আজ আদালত হত্যা মামলায় সাত আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ অপর ধারায় প্রত্যেককে সাত বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন। আদালতের রায়ে আমরা সন্তুষ্ট।’

সম্পর্কিত

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান: নান্দনিক স্টেশন, থামে না ট্রেন

নৌকা চুরির অভিযোগে গাছে বেঁধে শ্রমিককে নির্যাতন, ভিডিও ভাইরাল

সিরাজদিখানে দইয়ে রং মেশানোয় দোকানিকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জে পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের বিলিং-সার্ভার শাখায় তালা, ডিজিএম অবরুদ্ধ

হত্যা মামলায় মুন্সিগঞ্জের সাবেক এমপি বিপ্লবের ৭ দিনের রিমান্ডে

৯ মাসেই চলাচলের অযোগ্য কোটি টাকার সড়ক

এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেটকার উল্টে ৩ জন নিহত

এক্সপ্রেসওয়েতে থেমে থাকা বাসের পেছনে ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ১

মুন্সিগঞ্জের মেঘনায় গোলাগুলি: ‘শুটার মান্নান’ নিহত, আহত ৬
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা