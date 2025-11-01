হোম > সারা দেশ > মৌলভীবাজার

দাবি মানার আশ্বাসে সিলেটে রেলপথ অবরোধ প্রত্যাহার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশনে পারাবত এক্সপ্রেসের যাত্রাপথ অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সিলেটে বিভিন্ন রেলস্টেশনের অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা ২টার দিকে অবরোধ তুলে নেওয়া হলে সারা দেশের সঙ্গে সিলেটের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। এদিকে আজ সকাল থেকে অবরোধের কারণে সিলেটের বিভিন্ন রেলস্টেশনে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় ঘটে। এতে যাত্রীদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে।

আখাউড়া-সিলেট রেল সেকশনে বন্ধ সব রেলস্টেশন চালু করাসহ আট দফা দাবিতে আজ সকাল থেকে সিলেট টু শায়েস্তাগঞ্জ রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলনকারীরা। এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পারাবত এক্সপ্রেস প্রথমে শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশন ও পরে টিলাগাঁও ও কুলাউড়া স্টেশনে আটকে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সিলেট থেকে ছেড়ে আসা পাহাড়িকা এক্সপ্রেস মাইজগাঁও রেলস্টেশনে আটকে দেওয়া হয়। অবরোধের কারণে পারাবত, পাহাড়িকা ও জয়ন্তিকা এক্সপ্রেসের শিডিউল বিপর্যয় ঘটে।

আট দফা দাবি বাস্তবায়ন আন্দোলনের নেতারা বলেন, ‘আমরা চার মাস ধরে আন্দোলন করে আসছি। আমাদের সব কটি দাবি যৌক্তিক। আজ সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আমাদের অবরোধ কর্মসূচি ছিল। পরে বেলা ২টার সময় রেলওয়ের সচিবের প্রতিনিধিদল কুলাউড়া রেলস্টেশনে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। তারা আমাদের আংশিক দাবি মেনে নেওয়ায় আমরা অবরোধ প্রত্যাহার করি। আমরা বলেছি, ১৮ নভেম্বর রেল মন্ত্রণালয়ের সচিবের সঙ্গে আমরা বসতে চাই। একই সঙ্গে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে সব দাবি না মানলে আমরা ১৮ নভেম্বর রেলভবন ঘেরাও করব।’

আট দফা বাস্তবায়ন আন্দোলনের পক্ষ থেকে কুলাউড়া রেলস্টেশনে বেলা ২টার পর এক সমাবেশ হয়। আট দফা দাবি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সমন্বয়ক আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য নওয়াব আলী আব্বাছ খান, কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা আইনজীবী আবেদ রেজা, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ফজলুল হক খান সাহেদ প্রমুখ। সমাবেশের সঞ্চালনা করেন আট দফা দাবি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সমন্বয়ক আতিকুর রহমান আখই।

এদিকে অবরোধের জেরে নির্ধারিত সময়ে ট্রেন গন্তব্যে না আসা এবং ছেড়ে যেতে না পাড়ায় তিনটি ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়ে যাত্রীরা।

অবরোধ প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করে কুলাউড়া রেলস্টেশনের মাস্টার মো. রোমান আহমেদ বলেন, আন্দোলনকারীদের অনেক দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ট্রেনে দুটি কোচ বাড়ানো হয়েছে। একই সঙ্গে পারাবত এক্সপ্রেসের কুলাউড়া স্টেশনের জন্য ৪০টি টিকিট বৃদ্ধি করা হয়েছে। অবরোধকারীদের বাধার মুখে সিলেটগামী পারাবত, চট্টগ্রামগামী পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ও ঢাকাগামী জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস বাধার মুখে পড়েছিল। দুপুরে আন্দোলন প্রত্যাহারের পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আন্দোলনকারীদের আট দফা দাবিগুলো হচ্ছে, সিলেট-ঢাকা ও সিলেট-কক্সবাজার রেলপথে দুটি নতুন ট্রেন চালু, সিলেট-আখাউড়া সেকশনের রেলপথ সংস্কার করে ডুয়েলগেজে উন্নীত করা, সিলেট-আখাউড়া লোকাল ট্রেন চালু, সিলেট অঞ্চলে বন্ধ হয়ে যাওয়া রেলস্টেশনগুলো চালু, কুলাউড়া স্টেশনে টিকিট বরাদ্দ বাড়ানো, কালোবাজারি বন্ধসহ সিলেট থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর কালনী ও পারাবত এক্সপ্রেসের আজমপুর স্টেশন-পরবর্তী যাত্রাবিরতি বন্ধ এবং সব ট্রেনে নতুন ইঞ্জিন সংযোজন ও যাত্রী অনুপাতে অতিরিক্ত বগি সংযোজন।

