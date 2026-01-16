‘তোদের দুনিয়া ছারা করব, তৈরি থাকিস’—মেহেরপুরে বিএনপি নেতা-কর্মীদের হুমকি

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি নেতা-কর্মীদের হত্যার হুমকি দিয়ে লেখা একটি চিরকুট পাওয়া গেছে। এতে হুমকিদাতা হিসেবে জোড়পুকুর আওয়ামী লীগের নাম লেখা রয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের একটি দোকানের দেয়ালে লাগানো চিরকুটটি নজরে পড়ে গ্রামবাসীর।
চিরকুটে বিএনপির স্থানীয় সাত নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা হলেন হাফিজুল ইসলাম, এনামুল, মহিবুল, সেন্টু, রফিকুল, মিঠুন ও জিকো। চিরকুটে হুমকিদাতারা তাঁদের গ্রামছাড়া করার প্রতিশোধ হিসেবে বিএনপির এই নেতা-কর্মীদের দুনিয়াছাড়া করার হুমকি দেন। চিরকুটে লেখা ছিল, ‘তোদের আমরা দুনিয়া ছারা করব। তৈরি থাকিস’।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কোনো এক সময় এই চিরকুট দেয়ালে লাগানো হয়েছে। আজ সকালে হাঁটতে বের হয়ে এটি তাঁদের নজরে পড়ে। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। হুমকিদাতাদের ধরতে প্রশাসনের তৎপরতা চান তাঁরা।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিএনপি কর্মী জানান, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এই কাজগুলো করছেন। তিনি দোষীদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। হুমকির চিরকুট পেয়ে বিএনপি নেতা-কর্মীরা আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানান তিনি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, ‘বিষয়টা শুনেছি। এ নিয়ে আমরা মাঠে কাজ করছি। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো অপরাধীকে ছাড় দেওয়া হবে না।’