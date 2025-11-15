হোম > সারা দেশ > মেহেরপুর

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি

ভিডিও কলে প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ ও তাঁর ছাত্রী। ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ ও এক ছাত্রীর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভিডিওতে প্রধান শিক্ষককে ওই ছাত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন অশালীন ভঙ্গি এবং ফ্লাইং কিস দিতে দেখা যায়। গতকাল শুক্রবার বিকেল থেকে ভিডিওটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে তা দ্রুত ‘টক অব দ্য টাউন’-এ পরিণত হয়। এটি প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র নিন্দার ঝড় বইছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন বলেন, ভিডিওতে নির্লজ্জ ওই শিক্ষককে অশ্লীল ভঙ্গিতে চুমা দিতে দেখা যাচ্ছে। একজন শিক্ষক ও ছাত্রীর এমন ভিডিও দেখে আমাদের মুখ ফিরিয়ে নিতে হচ্ছে। আমরা এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি পবিত্র জায়গা। এমন অনৈতিক ঘটনা কিসের বার্তা দেয়? ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কী শিখবে এই শিক্ষকের কাছ থেকে? এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার।’

এদিকে ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও উপজেলা প্রশাসন।

হাড়াভাঙ্গা এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মোখলেসুর রহমান ভিডিওটি দেখেছেন বলে নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘এটি খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমি ব্যক্তিগত কাজ সেরে ফিরেই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেব।’

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. মনিরুল ইসলাম জানান, তাঁরা ভিডিওটি দেখেছেন, তবে লিখিত অভিযোগ এখনো পাননি। তিনি বলেন, ‘অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া আমি ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে নির্দেশ দিয়েছি তাঁকে (প্রধান শিক্ষককে) সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার জন্য।’

ঢাবি ছাত্রদের যৌন নিপীড়নের অভিযোগে গ্রেপ্তার শিক্ষক

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কমকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন বিষয়টি অবগত থাকার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে জানতে প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

ফেসবুকে এই ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য লক্ষ করা গেছে। অনেক ব্যবহারকারী এমন আচরণকে শিক্ষকদের জন্য লজ্জাজনক ও সমাজের অবক্ষয়ের কারণ বলে মন্তব্য করেছেন।

