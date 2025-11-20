চুয়াডাঙ্গায় বিলুপ্তপ্রায় বন্য প্রাণী তক্ষকসহ আব্দুল আজিজ (৬৭) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল বুধবার রাতে চুয়াডাঙ্গা জেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের সরিষাডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তক্ষকসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তথ্য নিশ্চিত করে র্যাব-১২, সিপিসি-৩ গাংনী, মেহেরপুর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুরের একটি দল ক্রেতা সেজে আব্দুল আজিজের বাড়িতে যায়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে বিলুপ্তপ্রায় তিনটি তক্ষক জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আব্দুল আজিজ অবৈধ বন্য প্রাণী ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার আসামিকে হস্তান্তর করা হয়েছে।
সিপিসি-৩, র্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্প কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, তিনটি তক্ষকের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬০ লাখ টাকা।