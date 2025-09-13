হোম > সারা দেশ > মেহেরপুর

সাবেক ডিআইজি নাহিদুল ইসলাম গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পুলিশের সাবেক ডিআইজি ও মেহেরপুরের সাবেক পুলিশ সুপার এ কে এম নাহিদুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজধানীর ইস্কাটনের নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিবির এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে নাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। ওই পরোয়ানার ভিত্তিতে গোয়েন্দা তথ্যের সহায়তায় তাঁকে বাসা থেকে হেফাজতে নেওয়া হয়।

ট্রাইব্যুনাল সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির মরহুম ছমির উদ্দিনের বড় ছেলে ও জামায়াত নেতা তারিক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত আসামি নাহিদুল ইসলাম।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রিকুইজিশনের ভিত্তিতে নাহিদুল ইসলামকে হেফাজতে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তাঁকে তদন্ত-সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ জুলাই নাহিদুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠায় সরকার। ওই সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিধি অনুযায়ী তিনি অবসরের সব সুবিধা পাবেন।

