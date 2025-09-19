চিকিৎসকেরা কমিশন-বাণিজ্যে ব্যস্ত, এটি রোধ করতে হবে: বদিউল আলম

চিকিৎসকদের কমিশন-বাণিজ্য রোধ করতে হবে, তা না হলে সাধারণ মানুষ সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হবেন বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেন, ‘আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, চিকিৎসকেরা কমিশন-বাণিজ্যে ব্যস্ত। এটি রোধ করতে হবে। তা না হলে সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হবেন সাধারণ মানুষ।’
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের নতুন ভবনে সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
বদিউল আলম মজুমদার বলেন, বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল মেহেরপুর থেকে। তাই মেহেরপুর সব সময় এক নম্বরে থাকা উচিত। জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন সারা দেশের মধ্যে দৃষ্টান্ত থাকা উচিত। আর এ জন্য এ জেলার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি কাজ বুঝে নিতে হবে।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোখলেছুর রহমান বলেন, ‘আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই হাসপাতালে শূন্য পদ পূরণ করতে চাই।’ এ জন্য তিনি সিভিল সার্জন ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের খালি পদের তালিকা দ্রুত দেওয়ার নির্দেশনা দেন। অবকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ যেকোনো সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান না হলে ঢাকা থেকে গণপূর্ত ভবনের প্রধানকে এখানে পাঠানো হবে।
মোখলেছুর রহমান জানান, ইতিমধ্যে হাসপাতালে তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও মেডিকেল অফিসারকে পদায়ন করা হয়েছে। সদ্য বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত মেহেরপুরের ১৩ জন চিকিৎসককে এখানেই পদায়ন করার নিশ্চয়তা দেন তিনি। আধুনিক যন্ত্রপাতি থেকে শুরু সব সেবা এই হাসপাতালে থাকবে। এটি হবে দেশের একটি মডেল হাসপাতাল।
সভাপতির বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেন, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে স্বাস্থ্যসচিব নিজ উদ্যোগে এখানে বেশ কয়েজন চিকিৎসকের পদায়ন করেছেন। আসলে হাসপাতালের মূল কার্যক্রম উদ্বোধন করাই বড় কথা নয়, হাসপাতালটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্যে একটি নতুন মডেল হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হবে।
অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব সাইদুর রহমান, পরিকল্পনাসচিব কামাল উদ্দিন, স্বাস্থ্য বিভাগের মহাপরিচালক আবু জাফর, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার ফিরোজ সরকার, খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি রেজাউল হক।
এর আগে অতিথিরা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের নতুন ভবনের ফলক উন্মোচন করেন।