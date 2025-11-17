হোম > সারা দেশ > মানিকগঞ্জ

দুর্বৃত্তের আগুনে দগ্ধ হওয়ার তিন দিন পর চালকের মৃত্যু

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 

ফাইল ছবি

মানিকগঞ্জে স্কুল বাসে দুর্বৃত্তের দেওয়া আগুনে দগ্ধ হওয়ার তিন দিন পর চালক পারভেজ খানের (৪৫) মৃত্যু হয়েছে। আজ (১৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টা সকাল সাড়ে ১০টায় নিশ্চিত করেছেন নিহতের ছেলে সুমন খান। নিহত পারভেজ খান সদর উপজেলার বারাইভিকড়া এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

এর আগে শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) মাঝরাতে শিবালয় উপজেলার ফলসাটিয়া এলাকায় হলি চাইল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের দাঁড়িয়ে থাকা বাসটিতে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এ সময় বাসের ভেতরে থাকা চালক পারভেজ খান দগ্ধ হন।

সম্পর্কিত

১৪ মাসে ৩৫ জন খুন

মানিকগঞ্জ পৌরসভার সাবেক নারী কাউন্সিলর আটক

গভীর রাতে সাটুরিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকে দুর্বৃত্তের আগুন, গ্রেপ্তার ৫

হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে চুরি, সাংবাদিক পরিচয়ধারী পাঁচজন গ্রেপ্তার

মানিকগঞ্জে দুর্বৃত্তের আগুনে পুড়ল স্কুলবাস

ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি, ড্রেজার জব্দ করলেন এসি ল্যান্ড

মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদ কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

বিয়ের দাবিতে দড়ি হাতে মেয়ের বাড়িতে যুবকের অনশন

মানিকগঞ্জে ছুরিকাঘাতে স্কুলছাত্রকে হত্যা

মানিকগঞ্জে এনজিওকর্মীর লাশ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা