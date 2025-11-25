সিংগাইরে নিখোঁজ ব্যক্তির মাথা থেঁতলানো লাশ মিলল রাস্তার পাশে

মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় বাড়ির সামনের রাস্তার পাশ থেকে জাকির হোসেন (৪৩) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ভোরে চান্দহর ইউনিয়নের চারচামটা গ্রামে মাথা থেঁতলানো অবস্থায় তাঁর লাশটি পাওয়া যায়।
জাকির হোসেন চান্দহর ইউনিয়নের চারচামটা গ্রামের মৃত বুদ্দু মিয়ার ছেলে। তাঁর দুটি সন্তান রয়েছে।
জাকিরের স্ত্রী সানোয়ারা বেগম জানান, গতকাল সোমবার রাত ৮টার দিকে রাতের খাবার খেয়ে বাড়ির পাশের আনন্দবাজারে চা পান করতে যান জাকির। এরপর তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি। কয়েক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর রাত ৪টার দিকে এক কৃষক সানোয়ারাকে খবর দেন, তাঁর স্বামীর লাশ রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি দেখেন, জাকিরের মাথা থেঁতলানো লাশ পড়ে আছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জাকির বিভিন্ন স্থানে মাছ ধরে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তবে তিনি মাদকাসক্ত ছিলেন এবং একাধিকবার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় কারাভোগ করেছেন।
সানোয়ারা বেগম বলেন, ‘আমার স্বামীকে কেন হত্যা করা হলো, জানি না। আমি এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।’
সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জে ও এম তৌফিক আজম আজকের পত্রিকাকে বলেন, জাকির হোসেন নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ মানিকগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে এ বিষয়ে জাকিরের পরিবার লিখিত অভিযোগ করেনি।