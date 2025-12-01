হোম > সারা দেশ > মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে শহীদ জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে দুর্বৃত্তদের আগুন, পুড়ে গেছে নিচের অংশ

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

আগুনে স্মৃতিস্তম্ভের নিচের কিছু অংশ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জ পৌরসভার মানোরা এলাকায় অবস্থিত জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (৩০ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আগুনে স্মৃতিস্তম্ভের নিচের কিছু অংশ পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতের অন্ধকারে একটি প্রাইভেট কার স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এসে পার্কিং করে। গাড়ি থেকে নেমে একজন স্মৃতিস্তম্ভের নিচে টায়ার রেখে তাতে পেট্রল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। তখন গাড়িতে থাকা আরেকজন আগুনের ঘটনা মোবাইল ফোনে ধারণ করেন। এরপর তাঁরা দুজনে ঘটনাস্থল থেকে চলে যান। আজ সকালে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনের ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে আগুন লাগানোর সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।’

এদিকে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুনের ঘটনায় স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারে দাবি জানিয়েছেন।

