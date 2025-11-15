হোম > সারা দেশ > মানিকগঞ্জ

১৪ মাসে ৩৫ জন খুন

মঞ্জুর রহমান, মানিকগঞ্জ  

মানিকগঞ্জে গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে ১৪ মাসে ৩৫ জন খুন হয়েছেন। এ ছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে অজ্ঞাতনামা ২২ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এসব মৃত্যুর ঘটনাকে উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। পুলিশের দাবি, এসব হত্যার ঘটনা উন্মোচন করে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মানিকগঞ্জে গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে চলতি বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৫৮টি লাশের তথ্য পাওয়া গেছে। লাশগুলোর মধ্যে মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৬০, পানিতে ডুবে ২৮, বিষপানে ৪৭, ফাঁস নিয়ে ১৬০, হত্যাকাণ্ডের শিকার ৩৫ এবং জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ২২টি অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ১৩ জনের লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই প্রশাসনের নির্দেশে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এসব ঘটনায় জড়িত ৮৭ জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হলে তারা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছে।

এদিকে মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ‘আমাদের মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে চলতি ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৪৩টি লাশের ময়নাতদন্ত হয়েছে। ময়নাতদন্ত হওয়া লাশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ২৩, বিষপানে আত্মহত্যা ৮১, ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা ১৫৭, সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ এবং পানিতে ডুবে ১৫ জন মারা গেছে।

মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ‘আমাদের কাছে এটা একটা উদ্বেগজনক ঘটনা। এসব সেক্টরে সরকারের যেসব লোক কাজ করেন, তাঁরা যদি এই পরিসংখ্যানের দিকে মনোযোগ দেন, বিশেষ করে বিষপানে মৃত্যু, ফাঁস নিয়ে মৃত্যু। তারা কেন ফাঁস নিয়ে মারা গেল, বিষপানে মারা গেল। তারা পারিবারিক, আর্থিক, নাকি সামাজিক সমস্যায় মারা গেছে। এগুলো সরকার তার নিজস্ব সেক্টরের লোকজন দিয়ে উদঘাটন করে দেখতে পারে। যদি এসব সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়, তাহলেই হত্যার ঘটনা কমতে পারে।’

গত ২৩ সেপ্টেম্বর শহরের পশ্চিম বান্দুটিয়া এলাকায় দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে হত্যার পর মায়ের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। প্রবাসীর স্ত্রীর এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। এরপর গত ২৩ অক্টোবর শিবালয় উপজেলায় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে খুন হন প্রবাসীর স্ত্রী স্মৃতি আক্তার ও তাঁর তিন বছরের শিশুসন্তান মরিয়ম। পরে হত্যার ঘটনায় জড়িত সুজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায় পুলিশ। এদিকে ১৩ অক্টোবর জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে এক দিনে পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। জেলার বিভিন্ন স্থানে একের পর এক এসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানুষের মধ্যে একধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে।

মানিকগঞ্জের খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন খান কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সাইফুদ্দিন আহম্মেদ নান্নু বলেন, অতীতে এসব ঘটনা খুব বেশি না ঘটলেও গত ১৪ মাসের হত্যা, মৃত্যু ও অপমৃত্যুর ঘটনায় মানিকগঞ্জবাসী উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত। এগুলো মূলত বিগত দিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ। এগুলো বন্ধে সমাজে স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ করতে হবে। এ কাজে শুধু প্রশাসন নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সহযোগিতা করতে হবে।

মানিকগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা মূলত পারিবারিক দ্বন্দ্ব, জমি-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব ও প্রেমঘটিত কারণে। পুলিশ এসব হত্যাকাণ্ডে জড়িত ৮৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি বলেন, ‘অপরাধ একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া, এটা ঘটতে থাকবে। আমাদের কাজ হলো, সেই অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা। আমাদের সে কার্যক্রম আগের মতো এখনো চলছে। এ ক্ষেত্রে কোথাও কোনো ব্যাঘাত ঘটছে না। প্রান্তিক অঞ্চলে অপরাধ দমনে কমিউনিটিং পুলিশি কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।’

জেলা প্রশাসক (ডিসি) ড. মানোয়ার হোসেন মোল্লা বলেন, গত ১৪ মাসের হত্যা, ‘মৃত্যু ও অপমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে জেলার আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় আলোচনা হয়। এসব বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময় তালিকাভুক্ত থাকে। ওই সভা থেকে এসব বিষয়ে যেসব পরামর্শ আসে, তা আমরা গুরুত্ব দিয়ে কাজ করি। এ ঘটনা নিয়ে সরকার থেকে আমরা যেসব পরামর্শ ও নির্দেশনা পেয়ে থাকি, তা নিয়েই আমরা কাজ করি। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মানুষদের সচেতন করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদের ইমামরা যাতে সচেতন করে থাকেন, সে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং মাঠপর্যায়ে নির্দেশনা মোতাবেক কাজ হচ্ছে কি না, সে বিষয়টি আমরা নিয়মিত মনিটরিং করি।’

