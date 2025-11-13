হোম > সারা দেশ > মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জ পৌরসভার সাবেক নারী কাউন্সিলর আটক

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

জেসমিন আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জ পৌরসভার সাবেক প্যানেল মেয়র ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর জেসমিন আক্তারকে আটক করেছে পুলিশ। তবে আওয়ামী লীগের এই নেত্রীর বিরুদ্ধে আগের কোনো মামলা নেই। গতকাল বুধবার শহরের সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের পূর্ব পাশের নিজ বাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

গত বছরের ৫ আগস্টের পর কাউন্সিলর জেসমিন তাঁর স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে কানাডা চলে যান। সম্প্রতি তিনি একা দেশে ফেরেন।

আটক জেসমিন আক্তার মানিকগঞ্জ পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর মানিকগঞ্জ পৌরসভার পরিষদ ভেঙে যায়।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন বলেন, মানিকগঞ্জ পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের সাবেক কাউন্সিলর জেসমিন আক্তারকে রাজনৈতিক মামলায় আটক করে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

