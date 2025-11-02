হোম > সারা দেশ > লালমনিরহাট

ধর্ষণচেষ্টার মামলায় কারাগারে থাকা বিএনপি নেতাকে অব্যাহতি

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 

অব্যাহতি পাওয়া উপজেলার ভেলাবাড়ি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম কিবরিয়া রিপন। ছবি: আজকের পত্রিকা

এনজিও কর্মীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় কারাগারে থাকা লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার ভেলাবাড়ি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম কিবরিয়া রিপনকে (৪২) দলীয় পদ-পদবি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার লালমনিরহাট জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক জয়নুল আবেদীন স্বপন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানা গেছে।

এর আগে গত ২৯ অক্টোবর বিকেলে লালমনিরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক ড. আব্দুল মজিদ বিএনপি নেতাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সদ্য অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিএনপি নেতা শিক্ষক গোলাম কিবরিয়া রিপন উপজেলার পশ্চিম ভেলাবাড়ি গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। তিনি ভেলাবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

মামলার বাদী ওই এনজিও কর্মী এজাহারে উল্লেখ করেন, ব্র্যাক অফিস ভেলাবাড়ি শাখায় ক্রেডিট অফিসার (প্রগতি) হিসেবে কর্মরত এক নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্থানীয় নাসির উদ্দিন জয় নামের এক ব্যক্তির। পরে ওই এনজিও কর্মী বিয়ের দাবিতে প্রেমিক জয়ের বাড়িতে অনশন করেন। এর বিচার পাইতে গত ৩ আগস্ট সন্ধ্যায় তিনি বিএনপি নেতা গোলাম কিবরিয়া রিপনের সঙ্গে দেখা করেন। রিপন তাঁকে বিচারের আশ্বাস দিয়ে সহযোগী চাঁন মিয়ার বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেন। ওই রাতে চাঁন মিয়ার বাড়িতে অবস্থানকালে রিপন রাতে ওই বাড়িতে গিয়ে এনজিও কর্মীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। পরদিন রাতে আশ্রয়দাতা চাঁন মিয়াও ওই নারী এনজিও কর্মীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন।

এ ঘটনায় গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে ভুক্তভোগী ওই নারী বাদী হয়ে আদিতমারী থানায় মামলা করেন। এ মামলায় আসামিরা উচ্চ আদালত থেকে ছয় সপ্তাহের জামিনে ছিলেন। গত বুধবার লালমনিরহাট নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতে হাজির হয়ে স্থায়ী জামিনের আবেদন জানালে আদালত তা নামঞ্জুর করে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এ ঘটনায় গোলাম কিবরিয়া রিপনকে দলীয় পদ-পদবি থেকে অব্যাহতি দিয়ে পত্র জারি করেন জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক জয়নুল আবেদীন স্বপন। একই চিঠিতে ওই কমিটির সহসভাপতি আব্দুল মালেক সরকারকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিকে দলীয় পদ-পদবি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও বিদ্যালয়ের পদে তিনি বহাল রয়েছেন। এ বিষয়ে কথা হলে বিদ্যালয়টির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও আদিতমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বিধান কান্তি হালদার বলেন, এখন পর্যন্ত বরখাস্ত করা হয়নি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রধান শিক্ষককে রেজল্যুশন লিখে আনতে বলা হয়েছে। রেজল্যুশন করে তাঁকে বরখাস্ত করা হবে।

