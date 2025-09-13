সংবাদ প্রকাশের জেরে লালমনিরহাটে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক দল নেতার মামলা

পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের জেরে লালমনিরহাটে খোরশেদ আলম সাগর নামে এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন স্থানীয় শ্রমিক দল নেতা ফরিদুল ইসলাম। ফরিদুল লালমনিরহাট জেলা রেল শ্রমিক দলের সহসম্পাদক। আর সাংবাদিক খোরশেদ আলম সাগর দৈনিক আজকের পত্রিকার লালমনিরহাট জেলা প্রতিনিধি।
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সদর থানায় বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ১৯ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০০-১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
আসামির তালিকায় জেলার তিন ঠিকাদারের নামও রয়েছে। যাঁদের মধ্যে দুজনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছেন।
অভিযোগ উঠেছে, সম্প্রতি দরপত্র প্রক্রিয়াধীন থাকা দুটি সড়ক দখলকে কেন্দ্র করে প্রকৌশল অফিসকে অবহিত করায় মামলায় ঠিকাদারদের এবং সংবাদ প্রকাশ করায় ওই সাংবাদিককে হয়রানি করতে এ মামলায় জড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি অতি উৎসাহী কিছু পুলিশ কোনো ধরনের তদন্ত ছাড়াই মামলাটি নথিভুক্ত করেছে। মামলার বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর জেলায় কর্মরত সাংবাদিক ও ঠিকাদারদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতৃবৃন্দ তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছেন।
ওই সড়ক দুটি নিয়ে আজ শনিবার আজকের পত্রিকায় ‘খোঁড়া সড়কে জনদুর্ভোগ’ এবং গত ২০ আগস্ট ‘লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ’ শিরোনামে আজকের পত্রিকায় অনলাইন ও প্রিন্টে সংবাদ প্রকাশিত হয়।
পুলিশ জানায়, গতকাল দিবাগত রাত ১২টা ২০ (১৩ সেপ্টেম্বর) মিনিটে সদর থানায় বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন ফরিদুল ইসলাম ইসলাম। তিনি রেল শ্রমিক দলের সহসম্পাদক। মামলায় ১৯ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০০-১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় গতকাল ভোরের দিকে ৩ নম্বর আসামি ঠিকাদার এলাহী বকস ও ৪ নম্বর আসামি ওই ঠিকাদারের ছেলে শামসুল ইসলামকে কালীগঞ্জের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় সদর থানা-পুলিশ।
অপর ঠিকাদার ও ৫ নম্বর আসামি ঠিকাদার শাহ আযম নয়নের বাড়িতেও গতকাল দিবাগত রাতে অভিযান চালালেও তাঁকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। গতকাল বিকেলে গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতে পাঠানো হলে আদালত জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। মামলায় সাংবাদিক সাগরকে ৬ নম্বর আসামি করা হয়েছে।
এজাহারে দাবি করা হয়, ২০২৩ সালের ২৯ অক্টোবর আসামিরা লালমনিরহাট রেলস্টেশন এলাকায় থাকা রেল শ্রমিক দল কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। এজাহারে ঠিকাদার এলাহীকে নির্দেশদাতাদের একজন এবং তাঁর ছেলেসহ অপর ঠিকাদার ও সাংবাদিক সাগরের বিরুদ্ধে সরাসরি হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে।
লালমনিরহাট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সূত্রমতে, কালীগঞ্জ উপজেলার চন্দ্রপুর ইউনিয়নে ৩ কিলোমিটার ৯৩ মিটার এবং চলবলায় ৫ কিলোমিটার ২৫০ মিটার সড়ক উন্নয়ন বা পাকাকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।
এতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে ৩ কোটি ৯১ লাখ ১৬ হাজার ৫১৯ টাকা এবং ৫ কোটি ৮৭ হাজার ৬০৭ টাকা। দরপত্র অনুযায়ী চন্দ্রপুরে মোহাম্মদ ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং চলবলায় বরেন্দ্র কনস্ট্রাকশন লিমিটেড কাজ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনোনীত হয়।
ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠান দুটি পারফরমেন্স সিকিউরিটি বা কার্যসম্পাদন জামানত জমা দিয়েছে। এখন চুক্তিপত্র তৈরি সাপেক্ষে বাস্তবায়নকারী দপ্তর কার্যাদেশ দিলে কাজ শুরুর কথা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দুটির।
তবে অভিযোগ রয়েছে, গত মাসে সড়ক দুটি দখলে নিয়ে কাজ শুরু করেন স্থানীয় বিএনপি নেতারা। এ বিষয়ে দুই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীকে পৃথক দুটি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।
চলবলা ইউনিয়নের দুহুলী-জোরগাছ সড়কের ব্যাপারে অভিযোগে বলা হয়, কাজটি না করে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নানা হুমকি ও ভয়ভীতি দেখানো হয়। তাতেও কাজ না হওয়ায় ৭ আগস্ট রাস্তাটি দখল করে মাটি কাটা শুরু করা হয়। এতে দখলদার হিসেবে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও পৌর বিএনপির সভাপতি আফজাল হোসেন, আদিতমারী উপজেলার পলাশী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল ইসলাম এবং সাহাদাত হোসেন নামের এক ঠিকাদারের নাম উল্লেখ রয়েছে।
অপর দিকে চন্দ্রপুর ইউনিয়নের বুড়িরহাট-চন্দ্রপুর সড়কের কাজের বিষয়ে অভিযোগ করা হয়, কে বা কার নেতৃত্বে পলাশী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল ১৫ আগস্ট থেকে জোর করে সড়কে মাটি কাটা শুরু করেন।
দুই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডির কালীগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) চিঠি দেন। চিঠি পেয়ে ইউএনও মোছা. জাকিয়া সুলতানা দুটি রাস্তা পরিদর্শন শেষে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন।
জানা গেছে, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্সের ‘নির্বাহী পরিচালক’ এলাহী বকস। অপর দিকে বরেন্দ্র কনস্ট্রাকশনের পক্ষে কাজ তদারকির দায়িত্ব পাওয়া স্থানীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স বর্ণা ট্রেডার্সের মালিক শাহ আযম নয়ন। তাঁরা দুজনেই লিখিতভাবে পৃথকভাবে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে ও সমস্যা নিরসনে আবেদন করেছিলেন।
অভিযোগ উঠেছে, ঠিকাদার এলাহী বকস ও শাহ আযম নয়ন বিএনপি নেতাদের রাস্তা দখলে বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় এবং আজকের পত্রিকা সংবাদ প্রকাশ করায় তাঁদের ‘শায়েস্তা’ করাসহ ঘটনা ভিন্ন খাতে নিতে পরিকল্পিতভাবে দলীয় কার্যালয় ভাঙার মিথ্যা অভিযোগে তাঁদের নামে মামলা করেছে।
সাংবাদিকের নামে এ ধরনের মামলা করায় জেলার সাংবাদিকেরা ফুঁসে উঠেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেও নেতারাও এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা দ্রুত এ মামলা প্রত্যাহারসহ রাস্তা দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।
লালমনিরহাট জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট ফিরোজ হায়দার লাভলু এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, ‘সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে একজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। আমরা চাই সাংবাদিকেরা সব সময় সাহসের সঙ্গে সত্যের পক্ষে থাকুক। আমাদের দল সব সময় সাংবাদিকদের পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আমরা অবিলম্বে এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জোর দাবি জানাচ্ছি এবং একই সঙ্গে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের সমন্বয়ক রাসেল আহমেদ বলেন, ‘কোনো ঠিকাদার যদি কাজ করতে যায়, সেখানে যদি কেউ দখলদারি করে, কেউ বাধা দিতে চায়, তাহলে তারা কেউ জনগণের কথা চিন্তা করে না। পাশাপাশি সেই ঠিকাদারের নামে যদি মামলা করা হয়, আবার সেই ঘটনার নিউজ করলে সাংবাদিকদের মামলায় জড়ানো অনেক বড় ধৃষ্টতা। পাশাপাশি এ ঘটনায় প্রশাসনেরও ব্যর্থতা রয়েছে। আমরা এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’
বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ফোরামের (বিএমএসএফ) ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং জাতীয় পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী আহমেদ আবু জাফর বলেছেন, ‘কোনো ধরনের পুলিশি তদন্ত ছাড়া একজন পেশাদার সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ। ২০২৩ সালে একটি রাজনৈতিক দলের অফিস ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০২৫ সালে এসে সাংবাদিক ও কিছু ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা চূড়ান্তভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।’
পুলিশকে পেশাদার ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে আরও আন্তরিক ও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আহমেদ আবু জাফর আরও বলেন, ‘আপনারা এখনো যা খুশি তা করবেন, এভাবে চলবে না।’ তিনি অবিলম্বে সাংবাদিক খোরশেদ আলমকে মামলা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানান। অন্যথায়, সারা দেশে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেন।
প্রেসক্লাব লালমনিরহাটের আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন স্বপন বলেন, ‘সাংবাদিকদের কণ্ঠ রোধ করার অপচেষ্টার এ মিথ্যা মামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। দ্রুত এ মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। অন্যথায় জেলার ঐক্যবদ্ধ সাংবাদিকেরা কঠোর কর্মসূচি গ্রহণে বাধ্য হবে।’
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরন্নবী বলেন, ‘এ মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাংবাদিকের নাম রয়েছে, তা মামলা হওয়ার পরে জানতে পেরেছি।’
মামলায় সাংবাদিককে আসামি করা এবং সাংবাদিক সাগরকে চেনেন কি না—এমন প্রশ্ন বাদী ফরিদুল ইসলাম বলেন, ‘যারা যারা ছিল, তারাই আসামি। আচ্ছা ঠিক আছে।’