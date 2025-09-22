সাগরের লঘুচাপ: লক্ষ্মীপুরে রাতভর ভারী বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা

সাগরে লঘুচাপের কারণে লক্ষ্মীপুর জেলাজুড়ে রাতভর ভারী বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। সোমবার সকাল ৯টা থেকে আগের ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে ৫২ মিলিমিটার। জেলায় কখনো ভারী, কখনো হালকা, আবার কখনো মাঝারি ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি অব্যাহত হয়েছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছে শিক্ষার্থী ও কর্মজীবী মানুষ। বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় কমছে তাপমাত্রাও। এদিকে রাতভর ভারী বৃষ্টির কারণে পৌর শহরের বাঞ্চানগর, সমসেরাবাদ, কলেজ রোড, মজুপুরসহ বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়ছে পৌরবাসী।
পৌরসভার বাসিন্দা নুরুল আলম ভুলু, রাসেল হোসেন ও কহিনুর বেগম বলেন, রাতভর বৃষ্টিতে অনেক জায়গায় পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া সামান্য বৃষ্টি হলেই মানুষের দুর্ভোগের শেষ থাকে না। অপরিকল্পিতভাবে ড্রেনেজ নির্মাণ এবং পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় পৌরবাসীর এই ভোগান্তি ফলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। দ্রুত এসব ব্যবস্থা নিতে পৌর প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।
এদিকে রামগতি আবহাওয়া সতর্কীকরণ অফিসের কর্মকর্তা মো. সৌরভ হোসেন বলেন, বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। আরও ঘনীভূত হয়ে সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের ওপর মোটামুটি সক্রিয় ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় রয়েছে। এই কারণে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি আরও পাঁচ-ছয় দিন অব্যাহত থাকতে পারে। বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কমছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫২ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।
লক্ষ্মীপুর পৌর প্রশাসক মো. জসিম উদ্দিন জানান, যেসব জায়গায় পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। সেখানে দ্রুত পৌরসভার পক্ষ থেকে কাজ করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেন পৌরবাসীকে কোনো ধরনের ভোগান্তিতে না পড়তে হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে।