বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় অটোরিকশায় অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

লক্ষ্মীপুরে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ক্ষিপ্ত হয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সুজন হোসেন (৩৫) নামের এক বখাটের বিরুদ্ধে।
রোববার (২ নভেম্বর) ভোররাতে সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের দেওপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।
সিএনজিচালিত অটোরিকশার মালিক মো. মনির জানান, তাঁর খালাতো বোনকে সুজন হোসেন বিয়ের প্রস্তাব দেন। বিয়েতে রাজি না হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে সুজন তাঁর অটোরিকশা পুড়িয়ে দেন। ভুক্তভোগী মনির দেওপাড়া গ্রামের করিম বক্স ব্যাপারী বাড়ির নুর নবীর ছেলে। অভিযুক্ত সুজন পাশের নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ পূর্ব বাজার সুতার বাড়ির দুলালের ছেলে।
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, সুজন দীর্ঘদিন ওই তরুণীকে উত্ত্যক্ত করে আসছিলেন। একপর্যায়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন। পরিবার এতে রাজি হয়নি। উত্ত্যক্তের বিষয়ে সুজনের বিরুদ্ধে চন্দ্রগঞ্জ থানায় অভিযোগ করা হয়। সে সময় মো. মনির তাঁদের সহযোগিতা করেন। ১৬ অক্টোবর তরুণীর অন্যত্র বিয়ে হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি অটোরিকশায় আগুন দেন। আগুনে অটোরিকশার ওপরের অংশ পুড়ে যায়।
মনিরের অভিযোগ, সুজন পেট্রল দিয়ে তাঁর অটোরিকশাটি জ্বালিয়ে দেন। আগুনের বিষয়টি টের পেলে তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। এ সময় সহযোগীদের নিয়ে সুজনকে পালিয়ে যেতে দেখেছেন।
এ বিষয়ে চন্দ্রগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ফয়জুল আজীম সাংবাদিকদের বলেন, ‘ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে মামলা নেওয়া হবে। উত্ত্যক্তের বিষয়ে অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে।’