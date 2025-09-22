লক্ষ্মীপুরে ট্রাকের ধাক্কায় স্কুলছাত্র নিহত

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চররুহিতা এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র নোয়ান হোসেন (১২) নিহত হয়েছে। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নোয়ান হোসেন চররুহিতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও রসুলগঞ্জ এলাকার মো. নাছির উদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে বাড়ি থেকে স্কুলের উদ্দেশে বের হয় নোয়ান হোসেন। চররুহিতা এলাকায় পৌঁছালে দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়।
এতে নোয়ান হোসেন গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুতে স্কুল ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
লক্ষ্মীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রাকচালককে ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।