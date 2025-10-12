ইবিতে ক্লাস করতে এসে ছাত্রলীগ নেতা আটক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ক্লাস করতে আসা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসম্পাদক তুষার হুসাইনকে আটক করা হয়েছে। তিনি অর্থনীতি বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। আজ রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মীর মশাররফ হোসেন ভবনের সামনে চা খেতে যান তুষার। এ সময় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা তাঁকে প্রক্টর অফিসে নিয়ে যান। তুষার নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশ নিতেন। সেই ধারাবাহিকতায় আজও তিনি ক্লাস করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। বেলা ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, ছাত্রদল নেতা-কর্মী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা জড়ো তাঁকে থানায় সোপর্দ করেন।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহিনুজ্জামান বলেন, ‘তুষারকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী হাসান বলেন, ‘তুষার হুসাইন বর্তমানে আমাদের হেফাজতে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেমন বলবে আমরা সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।’