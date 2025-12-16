কুষ্টিয়ায় কাভার্ড ভ্যানচাপায় ২ পুলিশ কর্মকর্তা নিহত

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় কাভার্ড ভ্যানের চাপায় দুই পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের লালনশাহ সেতুর পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ওই দুই পুলিশ কর্মকর্তারা হলেন পরিদর্শক মোজাহারুল ইসলাম (৪৫) ও সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) কয়েস উদ্দিন (৪০)। তাঁরা পুলিশের পাবনা জেলা বিশেষ শাখায় (ডিএসবি) কর্মরত ছিলেন।
জানা গেছে, মোজাহারুল ইসলাম রংপুরের পীরগাছা উপজেলার ইটাকুমারী গ্রামের মৃত নুর মোহাম্মদের ছেলে এবং কয়েস উদ্দিন রাজশাহীর তানোর উপজেলার চান্দুরিয়া রাতৈল এলাকার কাছিম উদ্দিনের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে মোজাহারুল ইসলাম ও কয়েস উদ্দিন মোটরসাইকেলে করে ভেড়ামারার লালনশাহ সেতু পার হয়ে কুষ্টিয়া শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় পেছন থেকে একটি কাভার্ড ভ্যান তাঁদের চাপা দেয়। এতে দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার পরপরই কাভার্ড ভ্যানটি নিয়ে চালক পালিয়ে যান।
ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দুই পুলিশ কর্মকর্তা কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাঁদের লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ ও চালককে আটক করা যায়নি।’