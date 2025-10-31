হোম > সারা দেশ > কিশোরগঞ্জ

ভৈরবকে জেলার দাবিতে মহাসড়কে নফল নামাজ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা

ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবি ও ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তির প্রতিবাদে মহাসড়কে নফল নামাজের কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবি ও ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তির দাবিতে মহাসড়কে নফল নামাজের কর্মসূচি করেছে জেলা বাস্তবায়ন ঐক্য মঞ্চ। জেলা ঘোষণার দাবিতে চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে আজ শুক্রবার বাদ জুমা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দুর্জয় মোড় এলাকার মেহের চাঁন জামে মসজিদের সামনে মহাসড়কে পেপার বিছিয়ে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন আন্দোলনকারীদের একটা অংশ।

এ সময় ভৈরব জেলা বাস্তবায়ন ঐক্য মঞ্চের নেতা মাওলানা সাইফুর রহমান শাহারিয়ার, নজরুল ইসলাম রাতুল, ছাত্রনেতা হান্নান হিমু, ইয়ামিন জুনাইদসহ শতাধিক আন্দোলনকারী নামাজে অংশ নেন। কর্মসূচিকে ঘিরে ভৈরব থানা-পুলিশ, সেনাবাহিনী, হাইওয়ে পুলিশসহ স্থানীয় প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে ছিলেন।

জানা গেছে, জুমার নামাজ শেষে ১টা ৫৫ মিনিটে সড়ক অবস্থান নিয়ে ২টা ৮ মিনিটে নামাজ শুরু করেন এবং ২টা ১২ মিনিটে নামাজ শেষ করলে যানচলাচল শুরু হয়। ১৭ মিনিট সময় সড়কের একপাশ বন্ধ থাকায় আটকে পড়া যানবাহনের দীর্ঘ লাইন হয়। নামাজ শেষে সড়কের দক্ষিণ পাশে মসজিদের সামনে মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় ভৈরব জেলা বাস্তবায়ন ঐক্য মঞ্চের নেতা সাইফুর রহমান শাহরিয়ার বলেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অংশ হিসেবে আজ মহাসড়কে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায়ের করে আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছি জেলার আন্দোলন যেন সহজ করে দেন এবং জেলা বাস্তবায়নের সব জটিলতা কাটিয়ে ওঠার তৌফিক দান করেন। পরবর্তী কর্মসূচি পালনের বিষয়ে পরে জানাবেন বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে ভৈরব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার ফুহাদ রুহানী বলেন, পুলিশ, সেনাবাহিনীসহ প্রশাসন সতর্ক ছিল, যেন কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। নামাজ আদায়ের পর আন্দোলনকারীরা সড়ক থেকে চলে যান।

