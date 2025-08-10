খুলনায় ৩৭৫ বস্তা সার জব্দ, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

খুলনায় অবৈধ মজুতের অভিযোগে ৩৭৫ বস্তা সার জব্দ ও দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর বাজারে অভিযান চালানো হয়। ডুমুরিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অপ্রতিম কুমার চক্রবর্তী অভিযান পরিচালনা করেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, চুকনগর বাজারে ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের মাঝে সার বিক্রি না করে অবৈধভাবে মজুত করার অভিযোগে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালান। আদালত যতিন-কাশেম রোডের বাদামতলা মোড় এলাকায় মেসার্স জালাল ট্রেডার্সের মালিক জাহিদুল ইসলাম মোড়লকে ১০ হাজার টাকা জরিমানাসহ ২৮০ বস্তা ইউরিয়া সার, ৪৬ বস্তা টিএসপি সার, ২০ বস্তা ডিএপি সার ও ২৯ বস্তা এমওপি মজুত সার জব্দ করে। এ ছাড়া কৃষকদের মাঝে ন্যায্যমূল্যে সার বিক্রি না করার অপরাধে ও স্টক রেজিস্ট্রার ব্যবহার না করায় মালতিয়া বাজারের মেসার্স সুকর্ণ ট্রেডার্সের মালিক সুকর্ণ কুমার ঘোষকে নগদ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এসি ল্যান্ড অপ্রতিম কুমার চক্রবর্তী জানান, জনস্বার্থে ডুমুরিয়া উপজেলা প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। জব্দকৃত সার চুকনগর বাজার কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদের জিম্মায় রাখা হয়েছে।