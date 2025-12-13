হোম > সারা দেশ > খুলনা

লিচুগাছে নারীর ঝুলন্ত লাশ, রয়েছে আঘাতের চিহ্ন

পাইকগাছা (খুলনা) প্রতিনিধি 

খুলনার পাইকগাছায় রাশিদা বেগম (৩৫) নামের এক নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার ভোরে উপজেলার কাশিমনগর গ্রামে নিজ বাড়ির উঠানে লিচুগাছে ঝুলন্ত অবস্থায় লাশটি পাওয়া যায়।

রাশিদা ওই গ্রামের মৃত এনামুল গাজীর স্ত্রী। পুলিশ মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট শেষ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তাঁর দেবর মহিদুলকে (৪৫) আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয়রা।

জানা গেছে, আজ ভোরে ৯৯৯ নম্বরে ফোন পেয়ে কপিলমুনি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক মনিরুল ইসলাম ঘটনাস্থলে যান। লিচুগাছে ওড়না প্যাঁচানো ঝুলন্ত অবস্থায় রাশিদার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতের কোনো একসময়ে তাঁর মৃত্যু হতে পারে বলে ধারণা পুলিশের।

পাইকগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া জানান, মরদেহে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত এটি আত্মহত্যা, নাকি হত্যা—সে বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

