হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

খুলনার ট্যাংক রোড এলাকার একটি পরিত্যক্ত ভবন থেকে মো. আলামিন ওরফে সবুজ (৩৭) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে লাশটি পাওয়া যায়।

মৃত ওই যুবক রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ এলাকার সিরাজ মল্লিকের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বেলা পৌনে ১১টার দিকে নগরীর ট্যাংক রোডের একটি চারতলা পরিত্যক্ত ভবনে সবুজের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, সবুজ মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তিনি ফার্নিচারের কাজ করতেন। ২৪ সেপ্টেম্বর কাজের দেশে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি।

ওসি জানান, পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজ নিয়ে না পেয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর খুলনার রূপসা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ খুলনা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে জানা যাবে, এটি আত্মহত্যা বা অন্য কিছু।

সম্পর্কিত

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ফেরত আসা ১০ বাংলাদেশিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর

১২ মামলার আসামি ‘গলাকাটা রনি’ অস্ত্র-গুলিসহ খুলনায় গ্রেপ্তার

খুলনায় ট্রেনের ধাক্কায় পলিটেকনিক শিক্ষার্থীর মৃত্যু

খুলনায় কেডি ঘোষ রোডে যুবককে গুলি

খুলনায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

অবশেষে মুক্তি পেলেন শাহাজাদী, স্বামী খোঁজ না নেওয়ায় হতাশা

খুলনায় নদী থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

হাসপাতালের চতুর্থ তলা থেকে নিচে পড়ে অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু

খুলনায় শিশু চুরি: জামিন মেলেনি শাহাজাদীর, নবজাতকসহ হাসপাতালের প্রিজন সেলে

শিক্ষককে লাঞ্ছিত: ৭ মাস পর পাঁচ শিক্ষার্থীকে শাস্তি দিল কুয়েট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা