হোম > সারা দেশ > খুলনা

ঝিনাইদহে প্রবাসফেরত যুবককে হত্যা: প্রধান আসামি বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

গ্রেপ্তারকৃত বিএনপি নেতা রবিউল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহ সদরের কালা পশ্চিমপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় প্রবাসফেরত যুবক মাহাবুর হোসেনকে (৩৫) হত্যা মামলার প্রধান আসামি পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। রোববার দিবাগত রাতে শহরের আদর্শপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে ঝিনাইদহ সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

এর আগে, এ ঘটনায় রোববার রাতে নিহতের ভাই রুবেল হোসেন বাদী হয়ে ১৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০-১২ জনকে আসামি দিয়ে সদর থানায় হত্যা মামলা করেন।

র‍্যাব-৬ সিপিসি-২-এর কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, প্রবাসফেরত মাহাবুর হোসেন হত্যা মামলার প্রধান আসামি শহরের আদর্শপাড়া এলাকায় অবস্থান করছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সোমবার সকালে ঝিনাইদহ সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শনিবার সকালে সদর উপজেলার কালা পশ্চিমপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় কম্বোডিয়াফেরত মাহাবুর হোসেনকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে প্রতিপক্ষরা। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সম্পর্কিত

খুলনার ৬টি আসন: জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার

খুলনায় মুরগির খামারে দুই শিশু ও নানির লাশ, শরীরে আঘাতের চিহ্ন

খুলনায় স্ত্রীর সামনে স্বামীকে গুলি ও গলা কেটে হত্যা

গাংনীতে অশ্লীল ভিডিও-কাণ্ডের সেই প্রধান শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত

ভোটের মাঠে: সাতক্ষীরায় ভিন্ন চিত্র বিএনপি-জামায়াতে

সুন্দরবনের খালে বিষ দিয়ে মাছ শিকার, ৫ জেলে গ্রেপ্তার

বাগেরহাটে কারাবন্দী ভারতীয় জেলের মৃত্যু

এবার সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে পুলিশ দায়িত্ব পালন করবে: আইজিপি

সিন্ডিকেটের কবলে নিত্যপণ্যের বাজার: মেহেরপুরের গাংনীতে ক্রেতার নাভিশ্বাস

ফকিরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা