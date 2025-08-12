হোম > সারা দেশ > খুলনা

বিলে মিলল চালকের লাশ, খোয়া গেছে অটোভ্যান

যশোর ও অভয়নগর প্রতিনিধি 

লিমন শেখ। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের অভয়নগরে বিলের মধ্যে সড়কের পাশে অটো ভ্যানের এক চালকের লাশ পাওয়া গেছে। পুলিশের ধারণা, ভ্যান ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে নির্জন জায়গায় নিয়ে তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

নিহত চালকের নাম লিমন শেখ (২৫)। তিনি নওয়াপাড়া পৌর শহরের বুইকরা এলাকার কাসেম শেখের ছেলে। পুলিশ আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার শংকরপাশা ফারাজিপাড়া বিলে গাছের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, লিমন দোকান থেকে বস্তা বহনের কাজ করতেন। তিনি প্রতিদিন কাজ শেষে বাড়িতে গেলেও গতকাল সোমবার রাতে আর যায়নি। মঙ্গলবার সকালে পুলিশের কাছে খবর আসে, বিলের মধ্যে একটি লাশ পড়ে রয়েছে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের তথ্যের ভিত্তিতে নিহতের পরিচয় মেলে। লাশটি পরে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম বলেন, ‘নিহতের শরীরে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর ভ্যানটি মিসিং রয়েছে। ধারণা করছি, ভ্যান ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে ও আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

