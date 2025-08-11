খুলনা আদালতের সামনে চাপাতিসহ যুবক আটক

খুলনা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনে থেকে তিনটি চাপাতিসহ মানিক হাওলাদার (২৭) নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে।
আজ সোমবার দুপুরে তাঁকে আটক করে সেনাবাহিনী। এ ঘটনার পর আদালত চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
আটক মানিক সোনাডাঙ্গা থানার ছোট বয়রা এলাকার হাসানবাগ এলাকার মোদাচ্ছের হাওলাদারের ছেলে। তাঁর নামে খুলনার দৌলতপুর ও আরংঘাটা থানায় দুটি চুরির মামলা রয়েছে।
যুবক আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এডিসি কোর্ট প্রসিকিউশন মো. হুমায়ুন কবির। তিনি জানান, দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ১/২ ও ৩ নম্বর আদালতের সামনে কয়েকজন যুবক মানিককে ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ সময় প্রাণ বাঁচাতে মানিক উপস্থিত পুলিশের কাছে সাহায্য চান। পরে কোর্ট পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নেয়। এর কিছুক্ষণ পর সেনাসদস্যরা আদালত প্রাঙ্গণে এসে মানিককে তাঁদের হেফাজতে নেন। তাঁর পিঠে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে তিনটি ধারালো চাপাতি পাওয়া যায়। হুমায়ুন কবির আরও জানান, সেনাবাহিনী তাঁকে জানিয়েছে, মানিকের সঙ্গে আরও কয়েকজন সন্ত্রাসী ছিলেন।
মানিক খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবুর ‘বি’ কোম্পানির সদস্য। সোনাডাঙ্গা থানার একটি হত্যা মামলায় আজ অপর শীর্ষ সন্ত্রাসী পলাশ গ্রুপের সন্ত্রাসীদের হাজিরার দিন ধার্য ছিল। তাঁদের কাউকে ঘায়েল করার জন্য তিনি আদালতে এসেছিলেন বলে গুঞ্জন ছড়ায়। সেনাসদস্যরা মানিককে ক্যাম্পে নিয়ে গেছেন। এ ঘটনার পরপরই আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যাপক জোরদার করা হয়।