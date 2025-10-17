হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় আড়াই মাসের মাথায় ঘরে ঢুকে যুবককে ফের গুলি

খুলনা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীর ২ নম্বর কাস্টমস ঘাট এলাকায় বাড়ির ভেতরে ঢুকে সোহেল (২৮) নামের এক যুবককে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

এর আগে গত ৩ আগস্ট একই এলাকায় দুর্বৃত্তরা সোহেলকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল। তখনো তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসা নিয়েছিলেন।

জানা গেছে, আহত সোহেল বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার মিশন বাড়িয়া গ্রামের স্বপন শিকদার ছেলে। তিনি ২ নম্বর কাস্টমস ঘাট এলাকায় পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকেন।

খুলনা সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হাই আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয় মনিরুল ইসলামের ভাড়া বাসায় থাকেন সোহেল। তিনি দুপুরে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ সময় তিনটি মোটরসাইকেলে ছয় ব্যক্তি এসে ঘরে ঢুকে সোহেলের মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়। প্রতিবেশীরা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

গত ৩ আগস্ট গুলির ঘটনা সম্পর্কে সে সময় খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার মো. আবু তারেক জানিয়েছিলেন, সোহেল স্থানীয় একটি সন্ত্রাসী গ্রুপের সদস্য। মাদক ও টাকার লেনদেন নিয়ে ওই গুলির ঘটনা ঘটতে পারে।

খুলনায় যুবক গুলিবিদ্ধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা