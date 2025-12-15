সাত দফা দাবিতে মিরপুরে রেলপথ অবরোধ, দুই ঘণ্টা পর প্রত্যাহার

আন্তনগর ট্রেনের নিয়মিত স্টপেজ চালুসহ সাত দফা দাবি আদায়ে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় রেলপথ অবরোধ করা হয়েছে। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে মিরপুর উপজেলা উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক ও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সময় আন্দোলনকারীরা রেললাইনের ওপর শুয়ে পড়েন।
এতে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী আন্তনগর কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনটি মিরপুর স্টেশনে আটকে পড়ে। পশ্চিমাঞ্চলের রেল চলাচলে সাময়িক বিঘ্ন ঘটে। প্রায় দুই ঘণ্টা পর তাৎক্ষণিক দুই দফা দাবি পূরণ ও বাকিগুলো পর্যায়ক্রমে পূরণের আশ্বাস পেলে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন আন্দোলনকারীরা। এরপর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
কর্মসূচি চলাকালে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে সব আন্তনগর ট্রেনের স্টপেজ চালু, স্টেশন মাস্টার নিয়োগ, প্ল্যাটফর্ম উঁচুকরণ ও আধুনিকায়নসহ সাত দফা দাবি বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান।
মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাজমুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আন্দোলনকারীদের সাত দফা দাবির মধ্যে প্রধান দুটি দাবি ছিল স্টেশনমাস্টার নিয়োগ ও স্টপেজ চালু করা। সেই দুটা দাবি তাৎক্ষণিক মেনে নেওয়া হয়েছে। দাবিগুলো পূরণে সংশ্লিষ্টরাও আন্তরিক। পর্যায়ক্রমে বাকিগুলোও পূরণ করা হবে। আন্দোলনকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।’