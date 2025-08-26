খুলনায় কাজীবাছা নদী থেকে বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

খুলনার বটিয়াঘাটার কাজীবাছা নদী থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
নৌ পুলিশ রূপসা ফাঁড়ির ইনচার্জ আবুল খায়ের এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
পুলিশ ও স্থানী বাসিন্দারা জানায়, বেলা সোয়া ২টার দিকে একটি বস্তা নদীতে ভাসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। তখন সানজিদা নামের এক নারী জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে বিষয়টি অবগত করেন। পরে জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বর থেকে বটিয়াঘাটা থানায় বিষয়টি জানানো হয়। থানা বিষয়টি নৌ পুলিশকে অবগত করে।
বটিয়াঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা খায়রুল বাশার বলেন, ‘১০ গেটসংলগ্ন তেতুলতলা এলাকায় বস্তাবন্দী লাশ ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা থানা-পুলিশে খবর দেন। পরে আমরা বিষয়টি নৌ পুলিশকে অবগত করি। যেহেতু লাশ নদীতে পাওয়া গেছে, সেহেতু এটা তাদের দেখার বিষয়।’
এদিকে নৌ পুলিশ রূপসা ফাঁড়ির ইনচার্জ আবুল খায়ের বলেন, ‘খবর পেয়ে বেলা ৩টা ২০ মিনিটের দিকে ঘটনাস্থলে পৌছাই। বস্তা থেকে একজন পুরুষের লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশটি ফুলে গেছে। তার পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে পরিচয় শনাক্তে ঘটনাস্থলে পিবিআই ও সিআইডির বিশেষজ্ঞ টিমকে তলব করা হয়েছে।’