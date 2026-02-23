হোম > সারা দেশ > খুলনা

৪৮ ঘণ্টায় খোঁজ মেলেনি খুলনার সাবেক এমপির জামাতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 

কাজী নিজাম উদ্দিন সুজন। ছবি: সংগৃহীত

খুলনায় তারাবির নামাজ আদায় করতে বেরিয়ে কাজী নিজাম উদ্দিন সুজন নামের এক ব্যবসায়ী দুই দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। এ ঘটনায় গতকাল রোববার সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন ভুক্তভোগীর পরিবার।

এর আগে শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার পর তিনি নগরীর টাউন জামে মসজিদে তারাবির নামাজ আদায় করতে গিয়ে নিখোঁজ হন।

কাজী নিজাম উদ্দিন সুজন নগরীর অফিসার্স ক্লাব এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী কাজী আব্দুস সোবহানের ছেলে এবং খুলনা-২ আসনের সাবেক এমপি ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমানের একমাত্র জামাতা।

জানা যায়, শনিবার রাতে নামাজ পড়ার উদ্দেশে অফিসার্স ক্লাব এলাকার বাড়ি থেকে বের হন সুজন। টাউন জামে মসজিদে তারাবির নামাজ আদায় শেষে তিনি কাস্টমঘাট এলাকায় যান। এর পর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

জানতে চাইলে সুজনের বাবা কাজী আব্দুস সোবহান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘২১ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টার দিকে সুজন তারাবির নামাজ পড়তে বাড়ি থেকে বের হয়। নামাজ আদায় করে সে কাস্টমঘাট এলাকায় যায় এবং সেখান থেকে নিখোঁজ হয়।

“তাঁর সন্ধানে আমরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজ নিয়েছি। পুলিশের পাশাপাশি বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও বিভিন্ন স্থানে খোঁজ নিচ্ছে। আমাদের এই শহরে কোনো শত্রু নেই। সকলে আমার আপন।’

সুজনের বাবা আরও বলেন, ‘সুজন আমার ব্যবসা দেখাশোনা করে। ছেলের সন্ধান চেয়ে গতকাল খুলনা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছি।’

এ বিষয়ে খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কবির হোসেন জানান, তাঁর সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আমরা তাঁর খোঁজ নিতে বিভিন্ন থানায় তথ্য পাঠিয়েছি। ঘটনার দিনে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখা হয়েছে।’

