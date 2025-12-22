খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির বিভাগীয় কমিটির প্রতিনিধি মো. মোতালেব শিকদারের গুলিবিদ্ধের ঘটনা উদ্ঘাটনে এক তরুণীকে খুঁজছে পুলিশ। সোনাডাঙ্গা থানাধীন আল আকসা মজিদ সরণির ১০৯ নম্বর রোডের মুক্তা হাউসের নিচতলার ভাড়াটে হিসেবে ছিলেন ওই তরুণী। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক।
বাড়ির মালিকের স্ত্রী আশরাফুন্নাহার বলেন, ‘স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে তন্বী নামের এক তরুণী এক মাস (ডিসেম্বরের ১ তারিখ) আগে নিচের ফ্লোরটি ভাড়া নেয়। ওই তরুণী নিজেকে এনজিও কর্মী হিসেবে দাবি করে প্রায় সময় বাড়ির বাইরে থাকত। তার কক্ষে একাধিক পুরুষের আসা-যাওয়া ছিল। পরে অন্যদের মাধ্যমে তার অসামাজিক কার্যকলাপের বিষয়টি জানতে পেরে এক মাসে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিই। ঘটনার পর থেকে ওই তরুণীর খোঁজ নেই। তার কোনো জাতীয় পরিচয়পত্র বা ঠিকানা আমাদের কাছে নেই।’
বাড়ির মালিক এস এম আমিনুল ইসলাম মোবাইল ফোনে বলেন, ‘আমরা ওই বাড়িতে থাকি না। সব ফ্লাট ভাড়া দেওয়া। পরিবার-পরিজন নিয়ে বয়রা এলাকায় আমাদের আরেকটি বাড়িতে বসবাস করি। গুলির ঘটনা শোনার পর আমার স্ত্রীকে পাঠাই।’
আমিনুল ইসলাম আরও বলেন, ‘ওই তরুণী নিজেকে তন্বী পরিচয় দিয়ে এবং এনজিওতে চাকরি করার কথা জানিয়ে ফ্ল্যাটটি ভাড়া নেয়। একজন যুবককে স্বামী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী বসবাস করবে বলে জানায়। তবে ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় নিয়ম মানেনি। চুক্তিপত্র ও ন্যাশনাল আইডি কার্ড চাইলে সে পরে দেবে বলে আমাদের জানায়।’
এস এম আমিনুল ইসলাম আরও বলেন, ‘কয়েক দিনের মধ্যে ওই ফ্ল্যাটে অসামাজিক কার্যকলাপ হয় বলে আশপাশের ভাড়াটেদের কাছ থেকে জানতে পেরে এই মাসেই বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিই। সে কারণে আইডি কার্ডের ফটোকপি নেওয়া হয়নি।’
খুলনায় এনসিপির শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির বিভাগীয় কমিটির আহ্বায়ক মোতালেব শিকদারের গুলিবিদ্ধের ঘটনার পর থেকে ওই তরুণী পলাতক রয়েছেন।
খুলনা মেট্রোলিটন পুলিশের সহকারী কমিশনার (মিডিয়া) ত ম রোকনুজ্জামান বলেন, মজিদ সরণির ১০৯ নম্বর রোডের মুক্তা হাউসের নিচতলায় বসবাসরত তন্বীর রুম থেকে কোনো ছবি বা আইডি কার্ড পাওয়া যায়নি। ফলে তাঁকে শনাক্ত করতে সময় লাগছে।
রোকনুজ্জামান বলেন, আশপাশের ভাড়াটেদের তথ্য অনুযায়ী ওই বাসায় অসামাজিক কার্যকলাপ হতো। অনেক যুবকের যাতায়াত ছিল।
কেএমপির উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মাদ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ওই তরুণীকে খুঁজছি। বাড়ির মালিকের কাছ থেকে ওই তরুণীর মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে ঘটনার পর থেকে তন্বী নামের ওই নারীর মোবাইল ফোন বন্ধ রয়েছে। তাকে ধরতে পারলে মোতালেবকে গুলি করার ঘটনার নেপথ্যের কারণ বের হয়ে আসবে।’