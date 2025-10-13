হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

খুলনায় অস্ত্র ও মাদক মামলায় ১৫ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি মো. ইমরান সরদারকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৬। গতকাল রোববার জেলার সোনাডাঙ্গা থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইমরান বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার চিংড়াখালী এলাকার বাসিন্দা লোকমান সরদারের ছেলে।

গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে র‍্যাব জানায়, মোরেলগঞ্জ থানার দায়ের হওয়া মাদক ও অস্ত্র মামলায় আসামি ইমরান সরদারের ১৫ বছরের সাজা হয়। এর পর থেকে তিনি বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে থাকেন। র‍্যাব-৬-এর একটি চৌকস দল ঘটনাটি জানতে পেরে রোববার নগরীর সোনাডাঙ্গা থানায় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

র‍্যাব আরও জানায়, ওই আসামির অস্ত্র মামলায় ১০ বছর এবং মাদক মামলায় ৫ বছরের সাজা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

