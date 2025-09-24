খুলনায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

খুলনায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে মনোয়ারা বেগম সুপ্তি নামের এক নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে কেডিএ ময়ূরী আবাসিক এলাকার ওই ভবনের বাথরুম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁরা হলেন ইউসুফ, হুমায়ুন কবির, জয়হীরা ও শিল্পী।
নিহত মনোয়ারা বেগম জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার শোভনা ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি মোস্তর মোড়ে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে দিনমজুরের কাজ করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, মাদক ও বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ইউসুফকে ধরতে পুলিশ ময়ূরী আবাসিক এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ইউসুফের বাড়ির পাশে একটি নির্মাণাধীন বাড়ির বাথরুম থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হলে পুলিশের সন্দেহ হয়। পরে পুলিশ ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সুপ্তির লাশ উদ্ধার করে।
এ ঘটনার পর পুলিশের অভিযান আরও জোরালো হয়। তাদের তৎপরতায় প্রথমে ইউসুফ ও পরে বাকিদের গ্রেপ্তার করা হয়।
এ বিষয়ে হরিণটানা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুর রহমান বলেন, মাদক কারবারি ইউসুফকে গ্রেপ্তারে পুলিশের বিশেষ অভিযান চলাকালে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে উল্লেখিত আসামিদের গ্রেপ্তার করা হলে তাঁরা স্বীকারোক্তি দেন। নিহত ওই নারী ডুমুরিয়া উপজেলার শোভনা ইউনিয়নের বাসিন্দা।
ওসি তৌহিদুর রহমান আরও বলেন, জীবিকার প্রয়োজনে তিনি মোস্তর মোড়ে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন। কী কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, তা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। তবে তাঁর কাছে কিছু টাকা ছিল; সেই টাকা অথবা ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় তাঁকে হত্যা করা হতে পারে বলে তিনি প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিহত নারীর ছেলে শাহ জামাল সরদার সজল বাদী থানায় মামলা দায়ের করেছেন।