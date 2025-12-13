খুলনায় অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান, আটক ২

খুলনা নগরীতে অস্ত্র তৈরির একটি কারখানার সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। আজ শনিবার সন্ধ্যায় নগরীর জোড়া গেট এলাকায় অবস্থিত একটি লেদ মেশিনের কারখানায় অভিযান শুরু করে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।
খুলনা মহানগর ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৈয়মুর ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সন্ধ্যায় জোড়া গেট এলাকায় অবস্থিত একটি লেদ মেশিনের কারখানায় অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখনো অভিযান চলছে। অস্ত্র তৈরির কারখানা থেকে দুজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযান শেষে বিস্তারিত জানানো হবে।