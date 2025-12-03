পূর্ব সুন্দরবনে অভয়ারণ্যের খালে মাছ ধরার অভিযোগে ১০ জেলে গ্রেপ্তার

সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের অভয়ারণ্যের খালে মাছ ধরার অভিযোগে ১০ জেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় জব্দ করা হয়েছে জালসহ পাঁচটি নৌকা। গ্রেপ্তার জেলেদের আজ বুধবার সকালে বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে। সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করীম চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, জেলেপল্লি দুবলা ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্ট রেঞ্জার মিল্টন রায়ের নেতৃত্বে বনরক্ষীরা গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে শেলারচর টহল ফাঁড়ির বনাঞ্চলের চানমিয়ার খালে তিনটি জেলে নৌকাসহ ছয় জেলে এবং কালামিয়ার খালে দুটি নৌকাসহ চার জেলেকে আটক করেন। আটক জেলেরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অভয়ারণ্যের খালে মাছ ধরার প্রস্ততি নিয়েছিলেন। আটক জেলেদের মধ্যে আটজনের বাড়ি খুলনার কয়রা ও দুই জেলের বাড়ি শরণখোলায় বলে বনরক্ষীরা জানান।
জানতে চাইলে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করীম চৌধুরী বলেন, সুন্দরবনের অভয়ারণ্যে আটক জেলেদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা করা হয়েছে। আজ সকালে আসামিদের বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে।