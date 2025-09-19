হোম > সারা দেশ > ঝিনাইদহ

মহেশপুর সীমান্তে নারী-শিশুসহ ১১ জন আটক

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

মহেশপুর সীমান্তে নারী, শিশুসহ ১১ জন আটক। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় নারী, শিশুসহ ১১ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শুক্রবার ৫৮ বিজিবি সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ ভোরে বাঘাডাংগা খোসালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১১ জনকে আটক করে। এঁদের মধ্যে পাঁচজন নারী, পাঁচজন পুরুষ ও একজন শিশু রয়েছে। তাঁরা সবাই যশোর, বাগেরহাট, ঢাকা, নড়াইলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।

পরে আটক ব্যক্তিদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানায় বিজিবি।

