‘বাবাকে ছাড়া একটুও ভাল্লাগে না আমার’

যশোর শহরের শংকরপুরস্থ ভেটেরিনারি হাসপাতালের সামনে আরআর মেডিকেল নামে ওষুধ ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলম (৪৮)। গত সোমবার রাতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে শহরতলি সুজলপুর এলাকার বাড়িতে ফেরার পথে দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীরকে। এরপর জাহাঙ্গীরের মোবাইল ফোন দিয়ে পরিবারের কাছে চাওয়া হয় ১ কোটি টাকার মুক্তিপণ।
এ বিষয়ে ভুক্তভোগীর পরিবার থানায় অভিযোগ দিলেও পুলিশ জাহাঙ্গীরকে উদ্ধার করতে পারেনি। এদিকে জাহাঙ্গীরকে জীবিত উদ্ধার ও অপহরণকারীদের বিচারের দাবি জানিয়ে গতকাল বুধবার বিকেলে যশোর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন অপহৃত জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রেশমা খাতুন। এ সময় তাঁর কোলে ছিল চার বছর বয়সী মেয়ে রিদা।
রেশমা যখন স্বামী অপহরণের বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন, তখন হঠাৎ আধো আধো বোলে রিদা বলে ওঠে, ‘আমার বাবাকে ফিরিয়ে দেন, আমার বাবা আমাকে অনেক আদর করে। আমি শুধু বাবাকে ফিরে পেতে চাই। আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। আমার বাবার জন্য আমার খুব পরাণ পুড়ছে। বাবাকে ছাড়া একটুও ভাল্লাগে না আমার। কিচ্ছু ভাল্লাগে না।’
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত সোমবার রাতে চাঁচড়া রায়পাড়া পীরবাড়ি মোড়ে একটি প্রাইভেট কারে কয়েকজন এসে জাহাঙ্গীরকে অপহরণ করে। পরে তাঁর ব্যবহৃত ফোন নম্বর থেকে রাত ১০টার দিকে তাঁর স্ত্রীর ফোন করে এক কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। না হলে তাঁকে হত্যা করা হবে মর্মে হুমকি দেওয়া হয়। এর পর থেকে মোবাইল ফোনটি বন্ধ রয়েছে।
রেশমা খাতুন বলেন, ‘তিন দিন পার হয়ে গেছে; তাঁর সন্ধান পাচ্ছি না। আমরা চরম আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমরা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমার স্বামীকে দ্রুত জীবিত উদ্ধার ও অপহরণকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।’