হোম > সারা দেশ > জামালপুর

জামালপুরে ছোট ভাইয়ের হাতে যুবক খুন

জামালপুর প্রতিনিধি 

জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মাসুদ রানাকে মৃত ঘোষণা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধে ছোট ভাইয়ের হামলায় মাসুদ রানা (৩০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার (৭ মার্চ) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা দিকে মেলান্দহের নয়ানগর এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।

নিহত মাসুদ রানা নয়ানগর গ্রামের মৃত আমিনুল ইসলামের ছেলে। অভিযুক্ত ছোট ভাই হাসিব ঘটনার পর পালিয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, জমি নিয়ে সৎ দুই ভাইয়ের মধ্যে অনেক দিন ধরে ঝগড়াবিবাদ চলছিল। গতকাল সন্ধ্যায় দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ছোট ভাই হাসিব রড দিয়ে বড় ভাই মাসুদ রানার মাথায় আঘাত করেন। স্থানীয় লোকজন আহত মাসুদ রানাকে উদ্ধার করে প্রথমে মেলান্দহ এবং পরে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক আরিফুল ইসলাম বলেন, মারামারির ঘটনায় আহত একজন রোগীকে হাসপাতালে আনা হয়। কিন্তু হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মেলান্দহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান বলেন, দুই ভাইয়ের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে মারামারিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

সম্পর্কিত

জামালপুরে স্ত্রীকে হত্যার পর মরদেহ পোড়ানোর চেষ্টা, আইনজীবী স্বামী আটক

জামালপুরে বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে প্রাণ গেল চাচা-ভাতিজার

অবশেষে ইসলামপুরে ভিজিএফ কার্ড বরাদ্দ বেড়েছে

ইসলামপুরে ভিজিএফ কার্ডের বরাদ্দ কম, ঈদে অর্ধলক্ষাধিক দরিদ্র বঞ্চিত হওয়ার শঙ্কা

মারধরের শিকার আ.লীগের ইউপি চেয়ারম্যান বললেন—‘কপালে যা লেখা ছিল...’

বকশীগঞ্জে আ.লীগের পোড়া কার্যালয় ‘উদ্বোধন’ করলেন নেতা-কর্মীরা

পুলিশ চেকপোস্টে ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল বাবা-ছেলের, সড়ক অবরোধ

জামালপুরে যুবদল নেতার বিরুদ্ধে সাংবাদিককে মারধরের অভিযোগ

জামালপুর-২: জামানত হারালেন দুই প্রার্থী

জামালপুর–২: বিএনপির সুলতান মাহমুদ বাবু বিজয়ী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা