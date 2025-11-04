হোম > সারা দেশ > হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ৩০

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দুই বাসের সংঘর্ষে দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ জন যাত্রী। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে শায়েস্তাগঞ্জের কদমতলী এলাকায় এনা পরিবহন ও রিয়েল কোচ পরিবহনের দুই যাত্রীবাহী বাসের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা এনা পরিবহনের একটি বাস ট্রাককে ওভারটেক করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা রিয়েল কোচ পরিবহনের বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই বাসই দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলে দুজন নিহত হন এবং পরে হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজনের মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে শায়েস্তাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালায়। গুরুতর আহত ব্যক্তিদের হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে শায়েস্তাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার আরিফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দুর্ঘটনাস্থল থেকে আমরা দুজনের লাশ উদ্ধার করেছি। পরে হাসপাতালে আরও একজন মারা যান।’

শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু তাহের বলেন, অতিরিক্ত গতির কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

