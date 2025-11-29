নবীগঞ্জে বাড়ির পাশের জমি থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার, পরিবার বলছে ‘হত্যা’

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ পৌর এলাকায় নুরুজ্জামান মিয়া (২৯) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার দুপুরে পৌর এলাকার চরগাঁও গ্রামের নিজ বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটি পরিত্যক্ত জমি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত নুরুজ্জামান ওই গ্রামের নুরাই মিয়ার ছেলে।
পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাতে নুরুজ্জামান বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর আর ফেরেননি। শনিবার সকালে চরগাঁও এলাকার পরিত্যক্ত জমিতে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে নবীগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) দুলাল মিঞার নেতৃত্বে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে যায়। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন হবিগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শেখ সুজাত মিয়াসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।
নিহত ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ, নুরুজ্জামানকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা এটিকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড দাবি করে এই ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার দেখতে চান।
পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
এ বিষয়ে নবীগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) দুলাল মিঞা বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেছি। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।’