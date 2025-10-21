হোম > সারা দেশ > গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে এনসিপির সমাবেশ: সহিংসতার ঘটনায় সাংবাদিক বুলু কারাগারে

গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া প্রতিনিধি

মিজানুর রহমান বুলু। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমাবেশে সহিংসতার ঘটনায় মিজানুর রহমান বুলু নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে কোটালীপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার তাঁকে গোপালগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে কোটালীপাড়া থানা-পুলিশ। শুনানি শেষে আদালত আসামিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গ্রেপ্তার মিজানুর রহমান বুলু দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার কোটালীপাড়া উপজেলা প্রতিনিধি। এ ছাড়া তিনি এনটিভি অনলাইন ও ডিজিটাল বিভাগের কোটালীপাড়া, টুঙ্গিপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা (এসআই) সাদ্দাম হোসেন খান দীপ্ত জানান, গত ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জে এনসিপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে কোটালীপাড়া উপজেলার ওয়াপদারহাটে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা সড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এতে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি ও জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এ ঘটনায় মিজানুর রহমান বুলুর সম্পৃক্ততা সন্দেহজনক হওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিনি আরও জানান, এ মামলায় ১৫৫ জনের নাম এবং ১ হাজার ৫০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে কোটালীপাড়া থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

গোপালগঞ্জে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

কোটালীপাড়ায় মাদক বিক্রিতে বাধা দেওয়ায় গ্রাম পুলিশকে মারধর, থানায় অভিযোগ

বাসের ধাক্কায় স্কুলছাত্রী নিহত, সড়ক অবরোধ

গোপালগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে নারীর মৃত্যু

টুঙ্গিপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১৫

লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে গোপালগঞ্জে বসেছে প্রতিমার হাট

গোপালগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত

১০ দিনের শিশুকে বাঁওড়ে ফেলে হত্যার পর কিশোরী মায়ের আত্মহত্যার চেষ্টা

কোটালীপাড়ায় খাল থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

কোটালীপাড়ায় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা